六旬婦接觸蝸牛罹患罕見腦膜炎 感染病原基因定序揪廣東住血線蟲

台灣感染症醫學會秘書長王永志表示，感染病原基因定序優勢可協助解決困境，不再反覆猜測嘗試。（記者廖靜清／攝影）

一名60多歲婦人突然出現反應遲鈍、精神恍惚、意識不清等症狀，輾轉多家醫院，接受抽血、電腦斷層及抗生素治療，病情仍持續惡化，最後住進加護病房。醫療團隊改採感染病原基因定序（mNGS），24小時內從腦脊髓液揪出罕見的廣東住血線蟲，追查可能與婦人平時園藝、接觸蝸牛有關，經精準治療後順利康復出院。

面對重症、罕見及未知感染，如何快速找出病原？台灣感染症醫學會18日發布總體基因體次世代定序於鑑定感染症病原之臨床應用建議，針對mNGS的送檢時機、檢體採集、運送、檢測及報告判讀等提出標準化建議，希望讓感染診斷從「經驗猜測」進一步走向精準診斷。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，感染症治療關鍵是在正確時間做出正確判斷。傳統微生物培養及PCR仍是臨床重要工具，但碰到病情危重、傳統檢測找不到感染源，或懷疑罕見、混合感染時，mNGS可提供另一條找出病原的途徑。

台灣感染症醫學會常務理事陳宜君表示，傳統培養或PCR多屬目標式檢驗，醫師通常得先懷疑某個病原，再安排相對應檢查。如果一開始方向錯誤、病原太罕見，或患者已經使用抗生素，就可能增加診斷難度。

陳宜君說，mNGS則不必預先鎖定單一病原，可直接分析檢體內的核酸訊號，再與資料庫比對，一次搜尋細菌、病毒、黴菌及寄生蟲等多類病原。對於重症、免疫功能低下，或傳統檢驗陰性、病況卻持續惡化的患者，可望補上傳統檢測的「盲區」。

台大醫院感染管制中心主任王振泰表示，罕見寄生蟲感染若缺乏明確暴露史，第一時間很難想到。尤其加護病房重症患者沒有太多等待時間，mNGS的價值不是取代醫師，而是在最不確定的時刻提供原本看不到的線索，醫師再綜合症狀、影像及其他檢查，調整治療策略。

不過，mNGS也不是所有感染患者都要做，王振泰強調，傳統檢驗成熟、費用較低且針對性強，仍是第一線不可或缺的工具。mNGS較適合用於急重症、疑難、罕見、混合感染，以及傳統方法遲遲找不到病原的患者，兩者應是互補而非取代。

張峰義表示，目前mNGS已從研究逐步走進臨床，台灣也累積重症、腦炎、肺炎、免疫低下及罕見感染等使用經驗。未來除建立更完整的標準化流程，也盼縮短行政及審查時間，讓真正有需要的重症患者，能在治療黃金期內獲得精準感染診斷。

一名60多歲婦人從事園藝時不慎接觸蝸牛黏液引發腦膜炎所致，接受感染病原基因定序檢測且精準投藥後，順利轉出ICU並康復出院；示意圖。（聯合報系資料照）