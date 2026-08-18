我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼說中文太標準遭質疑「AI做的」 市府團隊反駁

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

Joeman半夜想吃牛肉麵 中醫曝夏天吃紅燒恐口乾舌燥、晚上睡不好

記者林琮恩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣知名YouTuber Joeman。（取材自Threads）
台灣知名YouTuber Joeman。（取材自Threads）

近期網紅翁雋明（Joeman）被前女友蕭伊揭露交往期間諸多行徑，Joeman深夜要求女方到家中「煮牛肉麵」，還說若她不願，將找其他人來煮，引發熱議。中醫師劉宗昇分析，牛肉性溫、味甘，有助健脾養胃、強筋骨，但牛肉麵配上湯頭、油脂、辣椒及各式辛香料，整碗麵可能變得更溫熱、更油膩，若深夜想吃，建議選擇清燉、減少辛香料烹調方式。

劉宗昇表示，中醫談飲食養生，從來不是簡單分成「能吃」和「不能吃」，而是會看季節、體質、食材，還有怎麼煮，同樣一碗牛肉麵，「清燉跟紅燒，身體感覺可以差很多」，牛肉性溫、味甘，能補中益氣、健脾養胃、強筋骨，營養學理論認為，優質蛋白質、鐵、鋅、B群都有，對需要補血或恢復體力的人來說，確實是不錯的選擇，但「補」不代表可以毫無節制地吃。

牛肉麵偏溫，加上湯頭、油脂、辣椒等各式辛香料，恐讓整碗麵變得更溫熱油膩。劉宗昇表示，平時就容易口乾、便秘、長痘，或一吃辛辣油膩就胃不舒服，建議別把牛肉麵當成每天的養生聖品，飲食挑選上需「因人制宜」，尤其夏天陽氣外泄，暑熱和濕氣旺盛，導致民眾脾胃功能相對較弱，此時吃下又油又辣的紅燒，吃完滿頭大汗、口乾舌燥，恐導致晚上還睡不好。

劉宗昇建議，炎熱季節應減少油膩辛辣，多一些清淡，冬天則可多一些溫補禦寒，紅燒牛肉麵搭配薑、蔥、八角、桂皮，不僅香氣十足，也讓整碗麵較為溫熱，不過，以牛肉麵進補未必愈補愈健康，養生應重視適度，不是愈強愈有效，若要在牛肉麵中加入藥膳調理，也必須留意自身健康狀況，尤其孕婦、慢性腎臟病、心血管病患，或服用抗凝血藥者，建議不可自行隨意添加。

「半夜想吃牛肉麵，建議優先選擇清燉、少油、少鹽、少辣烹調方式，再配點青菜。」劉宗昇指出，如果只是嘴饞而不是肚子餓，可以先喝點水、躺一下，「看看這股念頭會不會自己過去」，提醒民眾偶爾吃一碗牛肉麵，不會讓身體突然變差，而真正需要注意的是長期飲食習慣和生活型態。

精華 FAQ

  • 牛肉性溫、味甘，能補中益氣、健脾養胃，也有蛋白質、鐵、鋅與B群，對需要補血或恢復體力的人不錯，但不代表能無節制天天吃。

  • 紅燒牛肉麵常含湯頭、油脂、辣椒與辛香料，整體更溫熱油膩。夏天本就暑熱濕重，吃多容易滿頭汗、口乾舌燥，甚至影響晚上睡眠。

  • 建議優先選清燉、少油、少鹽、少辣的做法，並搭配青菜；若只是嘴饞可先喝水、休息一下再觀察，重點是長期飲食與生活習慣。

上一則

頭撞到檢查正常未必沒事 醫：若久暈失眠恐腦震盪恐

下一則

六旬婦接觸蝸牛罹患罕見腦膜炎 感染病原基因定序揪廣東住血線蟲

延伸閱讀

蕭伊揭「私約AV女優」 Joeman道歉：我不是很好的對象

蕭伊揭「私約AV女優」 Joeman道歉：我不是很好的對象
夏季當心濕氣卡脾胃、小腿水腫 中醫：吃4類食物改善代謝

夏季當心濕氣卡脾胃、小腿水腫 中醫：吃4類食物改善代謝
蕭伊不忍了…公開Joeman超渣行徑「私約AV女優」

蕭伊不忍了…公開Joeman超渣行徑「私約AV女優」
蕭伊再拋震撼彈 公開和Joeman對話「預約全套性病檢查」

蕭伊再拋震撼彈 公開和Joeman對話「預約全套性病檢查」

熱門新聞

醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 （123RF）

「腎臟初老」五大警訊 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

2026-08-16 05:20
醫師提醒，補充水分宜少量、溫熱、分次慢慢喝，必要時常溫水也可替代；示意圖。（圖／123RF）

起床先喝水好健康？醫師：做錯1事 反而增血管負擔

2026-08-15 02:00
營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（123RF）

酪梨不是水果？ 營養師揭「吃錯恐爆熱量」 忘記一件事最易踩雷

2026-08-12 05:28
陽明交大公共衛生研究所副教授梁立霖表示，對長者而言，即使原本體能不好，但只要開始增加活動、逐步改善肌力、平衡及行動能力，就有實質益處。（陽明交大提供）

體適能是長壽關鍵 陽明交大研究：最佳前20%長者死亡風險大幅降低61%

2026-08-14 05:25
醫師建議，除了掌握卵巢功能、精卵條件及接受必要治療，也應把睡眠正式納入備孕計畫；示意圖。（123RF）

每晚睡不到7小時恐老化、早衰不孕 醫揭「5種失眠」調理

2026-08-17 04:35
美國研究發現，在443種職業中，計程車與救護車司機因阿茲海默症死亡的比例最低。 (示意圖／AI生成)

每天忙找路能護腦 研究揭2職業阿茲海默症死亡率最低

2026-08-11 22:10

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡

大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫