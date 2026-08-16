不孕找不到原因？ 醫：受精卵著床路上的小障礙 「這問題」需優先考量

初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，若已確定子宮息肉需要處理，建議先把「結構性的問題」處理好，再談如何調養。有些女性一看到息肉，就急著尋找中藥，但中醫調理不能取代必要的婦科處置。（123RF）

「明明排卵正常、荷爾蒙檢查也沒有太大問題，為什麼還是一直無法懷孕？」這是不孕門診中，不少女性心中的疑問。初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰表示，女性接受不孕症檢查時，除了評估排卵、卵巢功能、輸卵管及另一半的精子狀況外，也不能忽略子宮腔內的環境。其中，子宮內膜息肉就是容易被忽略的一項因素。

子宮內膜息肉是子宮內膜局部組織增生形成的突起，有些女性完全沒有症狀，卻可能在超音波等檢查時意外發現；也有人會出現經期延長、經間出血、月經量增加等情況。正在備孕的女性真正需要注意的是，息肉位於子宮腔內，如果位置、大小或數量對子宮內膜環境造成影響，可能成為受孕過程的變數。

周宗翰指出，受孕不是只有「卵子有沒有排出來」，精卵結合後，胚胎還需要順利進入子宮並完成著床，因此子宮腔就像胚胎準備落腳的環境。如果檢查發現明顯子宮內膜息肉，尤其是有異常出血、不孕、反覆著床失敗，或準備進行人工受孕、試管嬰兒等療程，應該和婦產科醫師討論是否需要進一步處理。

目前臨床上常以子宮鏡確認子宮腔內狀況，必要時透過子宮鏡息肉切除術處理。至於是否需要立即切除，並不是「發現息肉就一定要開刀」，而是要依息肉大小、位置、數量、症狀及患者生育計畫個別評估。相關生殖醫學指引也指出，對於準備懷孕或接受人工生殖的女性，息肉切除可以列入治療考量。

周宗翰強調，若已確定子宮息肉需要處理，建議先把「結構性的問題」處理好，再談如何調養。有些女性一看到息肉，就急著尋找中藥，希望靠吃藥讓息肉消失，但如果息肉已經明顯影響子宮腔，應優先由婦產科醫師評估是否需要以子宮鏡等方式切除，不能以中醫調理取代必要的婦科處置。

息肉處理完成後，中醫調理則扮演「協助身體恢復與備孕調養」的角色。周宗翰表示，臨床上會根據女性的月經周期、經血狀況、睡眠、壓力、飲食及生活作息等整體狀態進行調整，重點並非單純追求「補得愈多愈好」，而是希望協助身體維持較穩定的生理狀態，讓備孕過程更加順利。

此外，備孕女性也不要忽略生活習慣。長期熬夜、壓力過大、飲食不均衡、過度節食或體重變化劇烈，都可能影響整體生殖健康。周宗翰建議，準備懷孕的女性應維持規律睡眠、適度運動，攝取足夠蛋白質、蔬菜及全穀類食物，避免長期高糖、高油飲食，也不要因為急著懷孕而自行大量服用來路不明的保健食品或中藥。

周宗翰提醒，不孕症往往不是單一因素造成，子宮息肉也不代表一定就是不孕的唯一原因。因此，當檢查發現息肉時，不需要過度恐慌，也不要把所有希望寄託在單一治療方式上。比較理想的做法，是先由婦產科確認子宮腔狀況與是否需要切除，再依個人身體狀態搭配中醫調理，從「處理問題」與「備孕調養」兩個方向同步進行。

對於正在努力備孕、卻一直找不到原因的女性而言，與其不斷追著排卵日計算，不妨也重新檢視子宮腔環境。先把可能影響著床的息肉處理好，再讓身體進入更穩定的備孕狀態，或許才是更完整的生育規畫。