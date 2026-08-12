網傳擦止汗劑恐增乳癌風險？ 醫斥沒有可靠證據 該注意的是皮膚問題

夏天炎熱，腋下容易留下明顯汗漬，網傳「止汗劑會堵塞汗腺、毒素無法排出，甚至堵塞淋巴、增加乳癌風險」的說法。中醫師賴睿昕表示，目前沒有可靠人體證據證實，使用止汗劑會「堵塞淋巴」造成乳癌。（聯合報系資料照）

夏天炎熱，走出門沒多久就滿身大汗，尤其腋下容易留下明顯汗漬，不少人出門前習慣使用止汗劑。不過，近年網路流傳「止汗劑會堵塞汗腺、毒素無法排出，甚至堵塞淋巴、增加乳癌 風險」，讓不少女性擔心，止汗劑究竟能不能用？長期使用會不會對身體造成負擔？

中醫師賴睿昕表示，止汗劑與一般體香劑不完全相同，止汗劑通常利用鋁鹽類成分暫時作用在汗腺導管，降低汗液到達皮膚表面程度，從某種意義上來說，它確實是「減少局部出汗」。但「汗腺暫時減少排汗」與「淋巴被堵塞」是完全不同的事情，目前沒有可靠的人體證據證實，使用止汗劑會「堵塞淋巴」造成乳癌。

淋巴系統主要負責組織液回流及免疫功能，不是汗液排出管道。賴睿昕說，人體代謝廢物不是單靠流汗排出，而由肝臟、腎臟、腸道等器官共同負責。將「止汗」直接解釋成「毒素累積、淋巴阻塞」，在生理學上並不精確。

然而，止汗劑最需要注意的，其實是皮膚問題。賴睿昕說，有些人腋下皮膚敏感，使用止汗劑後可能出現刺痛、乾燥、搔癢、泛紅，甚至是接觸性皮膚炎；如果剛刮完腋毛，皮膚表面可能存在肉眼看不到的細小刺激或損傷，此時立即塗抹產品，更容易產生不舒服的感覺。

另，夏天大量流汗，如果長時間處在高溫、潮濕、悶熱環境，並穿著不透氣衣服，腋下皮膚容易摩擦，也會增加毛囊炎或局部皮膚問題的機會。賴睿昕提醒，使用止汗劑後，若皮膚持續出現紅腫、搔癢、脫皮、疼痛，甚至長出反覆性疹子，就不應只是換品牌，而是先停止使用，必要時至皮膚科就醫。

止汗劑最受爭議成分之一，就是鋁鹽。賴睿昕說，民眾常為降低不必要的化學物質暴露，而選擇無鋁、成分較單純的產品，這樣選擇可以理解，但目前科學研究並未指出，止汗劑的鋁鹽成分與乳癌有明確因果關係，也沒有可靠證據證實止汗劑會透過淋巴阻塞導致乳癌，民眾可以少用，但沒有必要因為網路說法而恐慌。

賴睿昕說，中醫很早注意到「汗」與身體狀態的關係。夏季炎熱，人體透過出汗調節體溫，是正常的生理現象。因此，中醫觀點不是「流汗愈多愈健康」，也不是「完全不能止汗」，而是重視人體的平衡。如果一個人非常容易出汗，甚至稍微活動就滿身大汗，或伴隨心悸、頭暈、容易疲倦等情況，應該做的是了解為什麼容易出汗，不是一味使用止汗劑把症狀壓下去。

反過來說，如果夏天出門不希望腋下汗濕，適度使用止汗產品，不需要把它視為「傷身」行為。賴睿昕建議，止汗劑可以視個人需求使用，但不需要為了追求完全乾燥而反覆大量塗抹。皮膚剛除毛、刮毛或已經紅腫受傷時，先暫停使用；第一次使用新的產品，也可以先少量測試。

賴睿昕說，不要因為害怕流汗而完全不運動，正常運動後出汗是人體調節體溫的一部分，運動時可讓身體自然排汗，運動結束後再適當清潔即可。至於乳癌預防，更重要的是定期接受適當乳房篩檢，留意家族史與相關風險因素，維持規律運動、健康體重、均衡飲食及良好生活習慣。