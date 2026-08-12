網傳擦止汗劑恐增乳癌風險？ 醫斥沒有可靠證據 該注意的是皮膚問題
夏天炎熱，走出門沒多久就滿身大汗，尤其腋下容易留下明顯汗漬，不少人出門前習慣使用止汗劑。不過，近年網路流傳「止汗劑會堵塞汗腺、毒素無法排出，甚至堵塞淋巴、增加乳癌風險」，讓不少女性擔心，止汗劑究竟能不能用？長期使用會不會對身體造成負擔？
中醫師賴睿昕表示，止汗劑與一般體香劑不完全相同，止汗劑通常利用鋁鹽類成分暫時作用在汗腺導管，降低汗液到達皮膚表面程度，從某種意義上來說，它確實是「減少局部出汗」。但「汗腺暫時減少排汗」與「淋巴被堵塞」是完全不同的事情，目前沒有可靠的人體證據證實，使用止汗劑會「堵塞淋巴」造成乳癌。
淋巴系統主要負責組織液回流及免疫功能，不是汗液排出管道。賴睿昕說，人體代謝廢物不是單靠流汗排出，而由肝臟、腎臟、腸道等器官共同負責。將「止汗」直接解釋成「毒素累積、淋巴阻塞」，在生理學上並不精確。
然而，止汗劑最需要注意的，其實是皮膚問題。賴睿昕說，有些人腋下皮膚敏感，使用止汗劑後可能出現刺痛、乾燥、搔癢、泛紅，甚至是接觸性皮膚炎；如果剛刮完腋毛，皮膚表面可能存在肉眼看不到的細小刺激或損傷，此時立即塗抹產品，更容易產生不舒服的感覺。
另，夏天大量流汗，如果長時間處在高溫、潮濕、悶熱環境，並穿著不透氣衣服，腋下皮膚容易摩擦，也會增加毛囊炎或局部皮膚問題的機會。賴睿昕提醒，使用止汗劑後，若皮膚持續出現紅腫、搔癢、脫皮、疼痛，甚至長出反覆性疹子，就不應只是換品牌，而是先停止使用，必要時至皮膚科就醫。
止汗劑最受爭議成分之一，就是鋁鹽。賴睿昕說，民眾常為降低不必要的化學物質暴露，而選擇無鋁、成分較單純的產品，這樣選擇可以理解，但目前科學研究並未指出，止汗劑的鋁鹽成分與乳癌有明確因果關係，也沒有可靠證據證實止汗劑會透過淋巴阻塞導致乳癌，民眾可以少用，但沒有必要因為網路說法而恐慌。
賴睿昕說，中醫很早注意到「汗」與身體狀態的關係。夏季炎熱，人體透過出汗調節體溫，是正常的生理現象。因此，中醫觀點不是「流汗愈多愈健康」，也不是「完全不能止汗」，而是重視人體的平衡。如果一個人非常容易出汗，甚至稍微活動就滿身大汗，或伴隨心悸、頭暈、容易疲倦等情況，應該做的是了解為什麼容易出汗，不是一味使用止汗劑把症狀壓下去。
反過來說，如果夏天出門不希望腋下汗濕，適度使用止汗產品，不需要把它視為「傷身」行為。賴睿昕建議，止汗劑可以視個人需求使用，但不需要為了追求完全乾燥而反覆大量塗抹。皮膚剛除毛、刮毛或已經紅腫受傷時，先暫停使用；第一次使用新的產品，也可以先少量測試。
賴睿昕說，不要因為害怕流汗而完全不運動，正常運動後出汗是人體調節體溫的一部分，運動時可讓身體自然排汗，運動結束後再適當清潔即可。至於乳癌預防，更重要的是定期接受適當乳房篩檢，留意家族史與相關風險因素，維持規律運動、健康體重、均衡飲食及良好生活習慣。
目前沒有可靠的人體證據證明止汗劑會堵塞淋巴或直接增加乳癌風險。文章指出，淋巴負責回流與免疫，不是汗液排出管道，相關說法缺乏科學依據。 最常見的問題是腋下皮膚刺激，例如刺痛、乾燥、搔癢、泛紅，甚至接觸性皮膚炎。若剛刮毛、皮膚有細小傷口或已紅腫，使用後更容易不舒服。 可依個人需求適度使用止汗產品，不必過度恐慌；乳癌預防更重要的是定期篩檢、留意家族史，並維持規律運動、健康體重、均衡飲食與良好生活習慣。
精華 FAQ
目前沒有可靠的人體證據證明止汗劑會堵塞淋巴或直接增加乳癌風險。文章指出，淋巴負責回流與免疫，不是汗液排出管道，相關說法缺乏科學依據。
最常見的問題是腋下皮膚刺激，例如刺痛、乾燥、搔癢、泛紅，甚至接觸性皮膚炎。若剛刮毛、皮膚有細小傷口或已紅腫，使用後更容易不舒服。
可依個人需求適度使用止汗產品，不必過度恐慌；乳癌預防更重要的是定期篩檢、留意家族史，並維持規律運動、健康體重、均衡飲食與良好生活習慣。
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