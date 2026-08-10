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夜班族白天睡滿就沒事？ 研究揭「褪黑激素不足」恐拖累DNA修復

記者廖靜清／台北即時報導
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深夜持續暴露於室內燈光、電腦螢幕等人工光源，可能抑制褪黑激素分泌，讓生理時鐘與自...
深夜持續暴露於室內燈光、電腦螢幕等人工光源，可能抑制褪黑激素分泌，讓生理時鐘與自然晝夜節律不同步。（123RF）

夜班下班後，白天把睡眠時數補回來，身體就能完全「補修復」嗎？醫師提醒，恐怕沒這麼簡單。夜間工作長時間暴露在人造光源下，可能抑制原本應在黑暗中大量分泌的褪黑激素，不僅擾亂生理時鐘，最新研究更發現，褪黑激素可能與人體修復氧化性DNA損傷的能力有關。

聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺表示，多數人知道褪黑激素與睡眠、時差調節有關，但褪黑激素的角色可能不只是「幫助睡覺」。2025年刊登於「職業與環境醫學」（Occupational and Environmental Medicine）的一項隨機雙盲安慰劑對照試驗，找來40名健康夜班工作者，主要為醫護人員，進行為期4周研究。

研究將受試者隨機分成兩組，一組在準備入睡前服用3毫克褪黑激素，另一組則服用安慰劑。為了解人體修復DNA損傷的情況，研究人員檢測尿液中的8-OH-dG。當DNA遭受自由基攻擊後，人體會啟動修復機制，將受損部分切除並排出，因此尿液中的8-OH-dG可作為觀察DNA修復活性的間接指標之一。

結果發現，服用褪黑激素者在睡眠期間排出的8-OH-dG濃度，比安慰劑組高約80%，顯示DNA修復活性可能有所增加。不過，研究規模僅40人，仍需更多大型、長期研究進一步驗證，不能因此解讀成「夜班族補充褪黑激素就能修復DNA」，更不能與防癌直接畫上等號。

國際癌症研究機構（IARC）已將夜班工作列為第2A類「很可能對人類致癌」。這並不代表「上夜班就會罹癌」，而是目前研究顯示，長期夜間工作造成的晝夜節律紊亂可能涉及致癌機轉，包括影響荷爾蒙、免疫及代謝調節等。

顏佐樺指出，人體細胞修復機制持續運作，部分修復及抗氧化作用也受到晝夜節律與睡眠狀態影響。因此，夜班族即使白天把睡眠時數「補足」，仍可能面臨生理時鐘錯位問題，睡滿8小時並不代表與晚上正常睡8小時完全相同。

對必須長期輪夜班或熬夜工作的人來說，白天補眠仍十分重要。顏佐樺建議，白天睡覺應盡可能模擬夜間環境，例如使用遮光效果良好的窗簾，降低陽光干擾，同時保持臥室安靜及適宜溫度，盡量提高睡眠品質。

至於是否需要額外補充褪黑激素，則不能看到研究就自行購買長期服用。顏佐樺提醒，適合的服用時間、劑量，仍應依個人作息、健康狀況及用藥情形由醫師評估。若長期夜班後經常「明明睡很久還是累」，或伴隨嚴重打鼾、睡眠反覆中斷、疑似睡眠呼吸中止等情形，更應接受完整睡眠評估，找出真正影響睡眠及健康的原因。

精華 FAQ

  • 文章指出，夜班族白天補足睡眠仍不代表身體能完全恢復，因為晝夜節律錯位會影響荷爾蒙、免疫與代謝調節，睡眠品質與時段同樣重要。

  • 研究讓40名健康夜班工作者服用3毫克褪黑激素或安慰劑，結果褪黑激素組在睡眠期間尿液8-OH-dG濃度約高80%，顯示DNA修復活性可能增加。

  • 建議白天補眠時盡量模擬夜間環境，如用遮光窗簾、降低噪音並維持適當溫度；褪黑激素不宜自行長期服用，若長期疲倦或疑似睡眠呼吸中止，應就醫評估。

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