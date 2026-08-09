「老人味」40歲就可能出現 醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

醫師提醒，老人味會隨年紀增長無法快速代謝而累積；示意圖。（123RF）

天熱擠捷運、搭電梯，一旁的人卻飄出一股說不上來的異味，是清潔沒做好嗎？林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立指出，人體異味來源相當複雜，常見的狐臭主要與腋下頂漿腺分泌物及皮膚細菌作用有關。隨著年齡增加，汗腺、皮脂分泌及皮膚表面脂質組成改變，身上的味道也可能跟著變化。

許多人以為俗稱的「老人味」要到6、70歲才會出現，事實上研究發現，與老化體味有關的特殊物質，40歲後就可能逐漸增加。日本 甚至將30、40歲族群常見的特殊體味另外稱為「中年脂臭」。黃耀立提醒，不同年齡、不同部位產生的異味，成因並不相同，處理前應先找出「味道從哪裡來」。

黃耀立說，「老人味」是因為身體新陳代謝變慢以及老化因素，40歲過後，皮脂氧化產生「2-壬烯醛」，可能產生帶有油膩的悶酸味、舊書紙箱味。另外，「中年脂臭」令人困擾，30、40歲男性頭頂、後腦勺等部位可能產生較多「雙乙醯」，氣味常被形容類似陳舊油脂味，40歲左右尤其明顯，這種味道與老人味及青少年常見的汗臭、狐臭並不完全相同。

黃耀立指出，身體異味首先應從部位進行「鑑別診斷」。例如腋下明顯異味可能與狐臭有關；頭皮、後腦及臉部油脂旺盛，則要考慮皮脂相關氣味。吃完大蒜、辛辣或重口味食物後出現特殊體味，也可能是飲食成分經代謝後隨汗液排出。口臭、腳臭以及衣物長期累積的氣味，來源又各自不同，不能全部歸類成「老人臭」。

若希望改善體味，應先釐清來源，再對症處理。黃耀立建議，一般可從規律清潔頭皮及皮膚、勤換洗衣物、保持環境通風，以及減少汗液、皮脂長時間停留著手。若是特定皮脂氧化產生的氣味，單靠香水遮蓋未必有效，甚至會混合油脂和汗臭，產生更難聞的化學反應。

隨著年齡漸長，味道變化是必然發生的現象，黃耀立提醒，如果原本沒有明顯體味，卻突然出現持續且異常的特殊氣味，或同時伴隨大量出汗、皮膚病灶及其他身體不適，應就醫找出原因。體味不只是「有沒有洗乾淨」這麼簡單，從青春期、中年到老年，汗腺、皮脂與皮膚菌叢都可能改變身上的「氣味名片」，找對來源，才是改善異味的第一步。