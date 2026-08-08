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婦人懷疑丈夫養小三 醫診斷失智症合併嫉妒妄想

記者陳俊智／桃園即時報導
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衛福部桃園醫院失智整合照護病房透過跨專業團隊，結合精神症狀治療、復健與家屬衛教，...
衛福部桃園醫院失智整合照護病房透過跨專業團隊，結合精神症狀治療、復健與家屬衛教，協助失智長者穩定症狀並維持生活功能。（衛福部桃園醫院提供）

台灣高齡人口增加，中央及地方政府都有照顧長者的福利政策與方案，專家認為這些措施對具一定認知、行動及生活自主能力的長者很重要，但政府更該重視失智族群對家庭及社會帶來的風險，提供緊急照護資源。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，讓許多家庭陷入照顧危機的是失智症合併妄想、幻覺、焦躁不安、日夜顛倒，甚至攻擊等行為與精神症狀，此在臨床稱為失智症行為與精神症狀（Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia, BPSD）。

當妄想、激躁、夜間混亂或攻擊行為反覆出現，而家庭缺乏足夠支持，可能發生失智長者傷人或照顧者傷害失智長者的悲劇。

蘇柏文表示，臨床曾有一名年長婦人經常懷疑丈夫在外有染，不論丈夫如何解釋或證明行蹤都無效，2人為此不斷爭吵，後來經神經認知功能評估，才發現婦人罹患早期失智症合併嫉妒妄想，經適當藥物治療及失智共照中心協助家屬理解，衝突對立情況才逐漸改善。

蘇柏文說，這樣的案例正是目前失智照護容易被忽略的一段。政府鼓勵長者維持活動、參與社區及使用各項高齡福利，都有助於健康老化，但當長輩因認知功能退化及BPSD出現明顯妄想、激躁或混亂行為時，一般日照、居家或長照單位可能難以承接，家庭反而需要更密集、更專業的醫療與照護支持。這類失智長者又常合併多重慢性疾病，但目前能同時處理精神症狀與身體疾病的急性照護資源相對有限。

目前，桃園醫院已整合相關資源，提供完善照顧服務，協助長輩重返社區與家庭，但從社會安全網的角度來看，蘇柏文認為未來失智政策除了持續推動早期發現、延緩失能與社區照護，也要在家庭衝突升高、照顧者快撐不住以前，提供BPSD急性照護資源。

精華 FAQ

  • BPSD是失智症常見的行為與精神症狀，包括妄想、幻覺、激躁、日夜顛倒與攻擊行為，若反覆出現且缺乏支持，容易讓家庭照顧壓力暴增，甚至引發傷人或互傷悲劇。

  • 這名婦人一再懷疑丈夫外遇，夫妻衝突不斷，經神經認知功能評估後，才發現她是早期失智症合併嫉妒妄想；經藥物治療與失智共照中心協助後，衝突才逐步改善。

  • 除了持續推動早期發現、延緩失能與社區照護，專家也認為應在家庭衝突升高、照顧者快撐不住前，提供能同時處理精神症狀與身體疾病的BPSD急性照護資源。

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