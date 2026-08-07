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保健食品無助降低「血油高」 上班族求助中醫改吃醫療級膠囊

記者簡慧珍／彰化即時報導
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彰化縣員榮醫療體系員榮醫院中醫部醫師黃鋒榮為患者診治。（員榮提供）
彰化縣員榮醫療體系員榮醫院中醫部醫師黃鋒榮為患者診治。（員榮提供）

台灣彰化縣1名30多歲上班族身材標準，公司健檢驗出三酸甘油脂超標一倍，總膽固醇超過兩倍，服用降血脂藥卻全身痠痛，轉向中醫求助，經檢查符合健保給付規定，服用中藥3個多月血脂肪才回歸正常。

▲ 影片來源：聯合新聞網

彰化縣員榮醫療體系員榮醫院中醫部醫師黃鋒榮表示，這名男性患者的公司健檢報告顯示三酸甘油脂400多mg/dL（成人標準150mg/dL以下），總膽固醇300mg/dL（成人標準200mg/dL以下），他購買市售納豆、紅麴等健康食品但效果有限，又求醫服用降血脂藥卻全身痠痛，轉向中醫求治。

黃鋒榮先安排患者抽血檢查胰臟相關指數和腹部超音波，檢查結果正常，排除急性胰臟炎等可能危及生命的疾病，且三酸甘油脂等指數符合健保給付標準，即開始紅麴膠囊治療，並搭配飲食控制、調整生活習慣，約兩個多月後回診抽血，第三個月檢驗結果顯示總膽固醇降至200mg/dL以下，三酸甘油脂降至約220至230mg/dL，已接近正常範圍。

黃鋒榮說，高血脂俗稱「血油」，可分為高膽固醇與高三酸甘油脂兩種類型，形成原因雖不同，但都可能造成血管粥狀硬化，進一步提高腦中風、心肌梗塞及其它心血管疾病風險，很多人以為身材標準、沒肥胖就不會高血脂，其實這是錯誤觀念，高血脂往往沒症狀，臨床上不少患者中風、心肌梗塞或血管阻塞才發現膽固醇早已超標。

此外，黃鋒榮提醒民眾，市售健康食品紅麴與藥品級紅麴的最大差異在於製造規格、原料來源及品質管理，藥品須符合更嚴格的製程與檢驗標準，民眾應由醫師診斷後選擇適合的治療方式。

精華 FAQ

  • 他的三酸甘油脂超過400mg/dL，約為正常上限的2倍多，總膽固醇也達300mg/dL，已明顯超標。雖然身材標準，但血脂風險仍相當高。

  • 他先自行購買保健食品但效果有限，之後服用降血脂藥又出現全身痠痛副作用，因此轉向中醫求助。醫師評估後，改以紅麴膠囊搭配飲食與生活調整。

  • 醫師指出，兩者差異在製造規格、原料來源與品質管理。藥品級產品須符合更嚴格的製程與檢驗標準，因此民眾應先由醫師診斷，再選擇合適治療方式。

血脂 健保 心血管疾病

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