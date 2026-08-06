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開始健忘別輕忽 40歲起就該防失智

記者廖靜清／台北即時報導
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醫師提醒，健忘不等於失智，但如果影響到正常生活，應及早就醫接受專業評估。（123...
醫師提醒，健忘不等於失智，但如果影響到正常生活，應及早就醫接受專業評估。（123RF）

開始忘東忘西，可能是正常老化、睡眠不足引起的「腦霧」，但如果影響到生活和工作，要小心是失智症前兆。醫師提醒，失智症並非突然發生，而是年齡、基因與生活習慣長期累積的結果，真正的預防關鍵是在症狀出現前，就及早掌握風險並開始介入。

根據國家衛生研究院最新研究，台灣約有2成人帶有與阿茲海默症相關的APOE ε4基因，基因對認知影響會隨著年齡累積，在70歲後差異拉開，攜帶數量愈多者退化愈快。美兆健康管理機構醫師林美秀表示，預防醫學發展漸普及，失智症的健康管理已從「出現症狀才就醫」，逐漸轉向「提早辨識高風險族群」。

林美秀說，帶有失智基因並不代表一定會發病，這只是增加罹患機率。除了無法改變的年齡、家族史及基因外，三高、睡眠不足、缺乏運動、飲食不均衡、慢性壓力、抽菸、飲酒及社交孤立等生活型態，也都是影響失智的重要因素，愈早調整生活習慣，愈有助於降低未來罹病風險。

近年備受關注的ApoE（載脂蛋白E）基因檢測，是評估晚發型阿茲海默症風險的重要工具之一。林美秀以國際研究指出，若帶有一個ApoE ε4基因，罹患阿茲海默症的風險約為一般人的3至5倍；若帶有兩個ε4基因，風險甚至可提高至10至15倍。

林美秀強調，基因檢測並非診斷工具，帶有高風險基因不代表一定會罹病，沒有高風險基因也不代表完全沒有風險，檢測的真正目的，是讓民眾更早採取健康管理行動，而非徒增焦慮。近年國際研究持續證實，失智症並非完全無法預防，透過控制慢性病、規律運動、均衡飲食、維持良好睡眠、增加社交互動及培養終身學習習慣，都有助降低認知退化及失智風險。

除了基因，林美秀表示，大腦需要穩定的血液供應及良好的代謝環境，若長期處於慢性發炎、血糖控制不佳或血管功能受損狀態，不僅增加心血管疾病風險，也可能加速認知功能退化。

台灣成年男性面臨嚴峻的慢性病與三高威脅，多與生活習慣、吸菸及延誤就醫有關，更應重視血管健康與日常生活管理。

林美秀提醒，40至65歲是預防失智的黃金防禦期，65歲以上則是延緩退化的重要階段。基因不是命運，而是了解罹病的風險，有更多時間做好準備。只要從中年開始建立健康生活型態、積極控制三高、維持規律運動與充足睡眠，即使面對先天基因風險，也有機會降低未來失智的可能性。

精華 FAQ

  • 因為失智症並非突然發生，而是年齡、基因與生活習慣長期累積的結果。40至65歲正是建立防線的關鍵期，提早管理風險比等到出現症狀再處理更有效。

  • 不能。ApoE ε4只是風險評估工具，帶有1個或2個ε4基因會提高罹病機率，但不等於一定發病；沒有高風險基因也不代表完全沒有失智風險。

  • 三高、睡眠不足、缺乏運動、飲食不均衡、慢性壓力、抽菸、飲酒與社交孤立，都可能加速退化。建議從中年起控制慢性病、規律運動、均衡飲食、睡好覺並多社交。

阿茲海默症 失智症

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