我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市學童可申領120元暑期糧食補助 9月8日截止

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴美軍葬禮尷尬離場

視野狹窄沒感覺 5旬男眼壓正常竟罹患青光眼 醫揭「二時段」是盲點

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
嚴苛醫師提醒，亞洲人常見正常眼壓性青光眼，白天量眼壓正常，不代表全天眼壓都正常。...
嚴苛醫師提醒，亞洲人常見正常眼壓性青光眼，白天量眼壓正常，不代表全天眼壓都正常。（聯合報系資料照片）

一名50多歲、高度近視且患有高血壓的王先生，平時十分重視健康管理，不但規律服藥，每天也按時測量血壓。公司健康檢查時卻發現視神經盤凹陷異常，轉診眼科後確診青光眼，而且雙眼視野已逐漸從周邊向中心縮小，是典型的「視野缺損現象」，已經影響到開車安全，但他自己卻毫無察覺。

台灣土城醫院眼科主治醫師葉柏漢表示，青光眼是國人不可逆失明的重要原因之一，由於疾病初期通常沒有疼痛或明顯症狀，有「視力小偷」之稱。許多人以為只要量過眼壓、數值正常就代表沒有問題。事實上，眼壓只是青光眼的重要危險因子之一，即使眼壓未超過一般正常值，仍可能罹患青光眼，尤其正常眼壓性青光眼在亞洲族群並不少見。

葉柏漢指出，眼壓正常並不代表沒有青光眼，尤其亞洲人常見的「正常眼壓性青光眼」，即使門診測得眼壓都在正常範圍，視神經仍可能持續受損，等到發現時，視野已明顯缺損。近年透過居家眼壓監測，可望協助掌握全天24小時眼壓變化，找出隱藏的高峰時段，作為診斷及治療的重要依據。

葉柏漢以王先生為例，定期回眼科量測眼壓都很正常，怎麼還是罹患青光眼？正常眼壓性青光眼的成因相當複雜，除了視神經血流、自體體質等因素外，眼壓仍是重要危險因子。部分患者的視神經對眼壓特別敏感，即使眼壓沒有超過21毫米汞柱（mmHg）的傳統正常範圍，仍可能逐漸造成不可逆的視神經傷害。

葉柏漢強調，眼壓並非固定不變，而是像血壓一樣，24小時都會自然波動。許多患者的眼壓最高點，出現在夜間睡眠平躺時或清晨剛起床前，而一般門診大多只在白天測量一次眼壓，且回診間隔常長達數月，因此容易錯過夜間短暫升高或一天內劇烈波動的情況。

近年研究發現，正常眼壓性青光眼患者夜間或清晨可能出現較高眼壓，長期反覆的眼壓高峰與波動，可能增加視神經受損風險。王先生使用家用眼壓計在家記錄不同時段的眼壓變化，發現清晨眼壓經常超過25 mmHg，甚至多次突破30 mmHg，但白天到門診檢查時卻都維持正常。透過居家監測，醫師調整治療策略，降低視神經持續惡化的風險。

葉柏漢提醒，40歲以上、高度近視、有青光眼家族史、患有高血壓、糖尿病，以及有睡眠呼吸中止症或嚴重打鼾等高風險族群，都應養成定期眼科檢查習慣。除了測量眼壓外，也應接受眼底檢查、視神經評估及視野檢查，必要時在醫師評估下搭配居家眼壓監測，更有助掌握全天候眼壓變化，及早把握青光眼診斷與治療時機。

精華 FAQ

  • 因為眼壓只是危險因子之一，並非唯一判準。正常眼壓性青光眼在亞洲並不少見，即使門診測值在正常範圍，視神經仍可能因血流、自體體質等因素持續受損。

  • 青光眼初期多半沒有疼痛或明顯不適，視野會從周邊慢慢縮小到中心，日常容易被忽略。直到公司健檢發現視神經盤凹陷，才確診已出現明顯視野缺損。

  • 它能補足門診只量一次眼壓的限制，掌握24小時波動，特別是夜間睡眠平躺或清晨的高峰時段。像王先生就是靠監測發現清晨常超過25 mmHg，治療才得以調整。

高血壓

上一則

抗憂鬱藥能停嗎？ 醫：「心情一好就停」恐提高復發風險

延伸閱讀

多吃深綠、深黃色蔬果 不吃保健品也能補足葉黃素

多吃深綠、深黃色蔬果 不吃保健品也能補足葉黃素
護眼休息 比戴抗藍光鏡片更重要 醫教「20-20-20法則」

護眼休息 比戴抗藍光鏡片更重要 醫教「20-20-20法則」
早期篩檢阿茲海默症 AI分析視網膜照能揪出失智風險

早期篩檢阿茲海默症 AI分析視網膜照能揪出失智風險
血壓夏季波動大 3C管理法早發現 「722」原則助監測

血壓夏季波動大 3C管理法早發現 「722」原則助監測

熱門新聞

藝人王凱曾演出民視「市井豪門」，26日傳出猝死意外。（民視提供）

43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

2026-07-26 17:12
睡前十大傷腎行為，一次喝下大量的水竟也上榜。（AI生成）

睡前喝水也上榜 醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

2026-08-02 04:30
生菜沙拉。示意圖。Image by Pexels from Pixabay

🎙️一盤沙拉為什麼會吃出寄生蟲而導致嚴重腹瀉？

2026-07-28 09:35
營影師提醒，魚肝油與魚油雖然名稱相近，但來源、成分及補充目的完全不同。（123RF）

魚肝油不等於魚油 40歲男想降血脂竟補錯多年 營養師：三大保健迷思

2026-07-29 04:49
台中42歲網紅牙醫師張元瀚今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，5月22日驚傳因心肌梗塞驟逝。（讀者提供）

42歲網紅牙醫張元瀚睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2026-07-27 04:43
專家提醒，營養師首推無鹽核桃作為飛機零食，方便攜帶又能增加飽足感，因為核桃可穩定血糖、舒緩時差，並有助長途飛行後更好入睡；示意圖。（圖／123RF）

搭飛機吃什麼最健康？專家首推1款常溫零食助穩定血糖

2026-07-28 02:00

超人氣

更多 >
哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差
華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站
持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生