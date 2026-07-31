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新冠再升溫 喉嚨痛像刀割、咳嗽拖數周 中醫：清冠一號別亂喝

記者廖靜清／台北即時報導
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中醫師表示，清冠一號含有偏寒涼藥材，主要針對風熱、濕熱證型設計，未經醫師評估就自...
中醫師表示，清冠一號含有偏寒涼藥材，主要針對風熱、濕熱證型設計，未經醫師評估就自行服用，可能出現腹瀉、胃部不適、疲倦等情形。（聯合報系資料照）

新冠疫情再度升溫，台灣已進入流行期。疾管署最新監測指出，7月19日到7月25日新冠門急診就診達1萬605人次，較前一周暴增117.4%。近4周流行病毒株以NB.1.8.1變異株為主，重症仍以65歲以上長者及慢性病患者居多，且超過九成未接種本季疫苗

「這一波患者最大的共同點，就是喉嚨痛得特別厲害，很多人形容像被刀割，吞口水都痛。」中醫師靳閎鈞表示，近期門診明顯感受到確診人數增加，不少患者咳嗽更是久咳不癒，一咳就是二、三個星期，甚至咳到胸口疼痛。

靳閎鈞指出，相較於前幾波疫情，這次嗅覺、味覺異常的患者反而較少，因此不能再以「聞不聞得到味道」判斷是否感染，若出現喉嚨痛、發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應盡快以快篩確認，避免延誤治療。

中醫認為，這波病毒特性偏向「濕熱」，但同樣感染新冠，不同體質會有不同表現。例如喉嚨劇痛、發燒、口渴、黃稠痰者，多屬「風熱」。怕冷、全身痠痛、流清鼻水者偏向「風寒」。若頭重、胸悶、食欲差、舌苔厚膩，則屬「濕邪偏重」。部分患者屬於「寒包火」，外表怕冷卻同時高燒、喉嚨劇痛，治療必須兼顧散寒與清熱，不能只單純使用清熱藥物。

不少民眾習慣家中常備清冠一號，甚至有人把它當成預防感染的「防疫茶」。靳閎鈞強調，清冠一號是治療新冠的中醫處方藥，並非保健食品，也不是人人都適合服用。因為清冠一號含有黃芩、板藍根、魚腥草、桑葉等偏寒涼藥材，主要針對風熱、濕熱證型設計，作用在於清熱解毒。

若本身容易腹瀉、胃寒、手腳冰冷、腸胃功能較差，未經醫師評估就自行服用，可能出現腹瀉、胃部不適、疲倦等情形。「關鍵不是有沒有吃清冠一號，而是對證用藥。」靳閎鈞表示，中醫治療講究辨證論治，同一張清冠一號處方，也會依患者情況調整。例如腸胃虛寒者，可加入生薑、白朮、茯苓保護脾胃；濕氣重者搭配藿香、佩蘭化濕。

若咳嗽且伴隨黃色濃痰，可加入川貝母、杏仁、桔梗清肺化痰。高燒、喉嚨腫痛明顯，則可酌加金銀花、連翹，加強清熱解毒效果。靳閎鈞說，兒童與高齡長者用藥更需謹慎，劑量必須依年齡、體重及身體狀況調整，切勿自行減量或加量，以免增加副作用或影響療效。

精華 FAQ

  • 最新監測顯示門急診就診數明顯增加，患者常抱怨喉嚨痛得像刀割，吞口水都痛，且咳嗽容易拖上2、3周，甚至咳到胸口疼痛。

  • 清冠一號是治療新冠的中醫處方藥，不是保健食品，也不是人人適合。它多屬寒涼藥材，若體質偏寒、易腹瀉或胃弱者自行服用，可能出現腹瀉、胃不適與疲倦。

  • 中醫強調辨證論治，風熱、濕熱可用清熱解毒方向；若有寒包火，需兼顧散寒與清熱。腸胃虛寒者可加生薑、白朮、茯苓，咳黃痰可配川貝母、杏仁等藥物。

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