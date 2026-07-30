台熱傷害人數756人超越去年同期 醫示警：紫外線傷害累積增癌變風險

醫師提醒，夏日除了防中暑，也別忘了做好防曬，避免紫外線傷害日積月累。（123RF）

台灣近日各地高溫炎熱，氣象署發布高溫資訊，新北市、屏東縣今日為橙色燈號，有連續出現攝氏36度（華氏96.8度）高溫的機率，台北市、台南市為黃色燈號，有機會飆破攝氏36度。衛福部也公布熱傷害就診統計人次數，7月截至29日，總計756人次，已經超越去年整個7月的總計683人次。

林口長庚醫院皮膚免疫科藥物過敏中心主任陳俊賓表示，夏天要注意防曬、多補充水、慎防熱傷害，紫外線對皮膚造成的傷害具有「累積效應」，每一次曬傷都可能增加日後罹患皮膚癌的風險。根據衛福部最新癌症 登記資料，皮膚癌已升至國人十大癌症發生人數第8位，超越胃癌，顯示國人更應提高警覺。

陳俊賓指出，夏天不少民眾外出戲水、登山、打球，卻常因怕悶熱而忽略防曬。陳俊賓指出，皮膚癌與紫外線曝曬有高度相關，許多人以為只有長時間待在海邊才需要防曬，其實日常通勤、戶外運動、騎車，甚至陰天時，紫外線仍可能對皮膚造成傷害。

尤其夏季紫外線強度高，若長時間暴露在陽光下，沒有做好防護，皮膚傷害會一點一滴累積，久而久之便可能提高皮膚癌風險。民眾需要避免的不只是曬黑，而是「曬傷」，研究證實，反覆曬傷會增加皮膚癌發生風險，尤其曾多次曬到皮膚發紅、脫皮甚至起水泡的人，更應特別留意。

陳俊賓提醒，若需要長時間從事戶外活動，建議選擇SPF 50以上、PA+++以上的防曬產品，才能提供較完整的紫外線防護。若大量流汗、游泳或長時間待在戶外，也要記得適時補擦，否則防曬效果會大打折扣。物理性防曬同樣不可少，可搭配寬邊帽、防曬袖套、陽傘及長袖透氣衣物，減少皮膚直接曝曬。

不少人曬傷後，當下沒有明顯感覺，回到家或隔天才開始出現皮膚紅腫、灼熱、疼痛等症狀。陳俊賓表示，輕微曬傷可先以冷敷或冰敷方式降溫，幫助減少發炎反應，但應避免冰塊直接接觸皮膚，以免造成凍傷。

若曬傷情況持續惡化，出現劇烈疼痛、大面積紅腫、起水泡，甚至伴隨發燒等症狀，就應盡快就醫。陳俊賓指出，嚴重曬傷屬於急性皮膚發炎反應，必要時醫師可能會依病況開立外用消炎藥膏，甚至短期使用口服藥物或類固醇控制發炎，避免造成更嚴重的皮膚損傷與後續併發症。