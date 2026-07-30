5歲以下童發燒易引發「熱痙攣」 醫：家長別急著壓手腳 恐致二度傷害

熱痙攣可分為「單純型」與「複雜型」。單純型熱痙攣最為常見，「複雜型熱痙攣」，需要接受檢查與評估，以排除其他神經系統疾病。（北醫附醫提供）

孩子一發燒，最讓家長害怕的畫面，就是孩子突然倒下、四肢不停抽動、眼睛上吊、失去意識，不少家長第一時多誤以為癲癇，壓孩子的手腳，或拿物品塞到孩子的嘴中，避免咬到舌頭。事實上，5歲以下兒童，最常見引發上述症狀的的原因為「熱痙攣」，隨年紀增長就不會再發作，只是需要家長警覺的是，若熱痙攣引發的抽搐超過5分鐘以上，仍應立即就醫，避免腦部缺氧，損害腦部神經。

台北醫學大學附設醫院新生兒暨小兒重症科主治醫師蘇一宇表示，熱痙攣是兒童最常見的抽搐型態之一，約有3%至5%的孩子在5歲前曾發生過。多半出現在6個月至5歲之間，通常伴隨發燒而發作，隨著年齡增長，大多數孩子便不再發生，整體預後相當良好。

蘇一宇指出，許多家長容易把「抽筋」、「熱痙攣」與「癲癇」混為一談，但三者其實並不相同。一般俗稱的「抽筋」，醫學上稱為「抽搐」，是一種症狀，而非疾病，是因大腦神經細胞異常放電所造成。孩子可能突然失去意識、牙關緊閉、眼球上吊，並出現四肢規律性抽動，嚴重時甚至會因呼吸肌肉僵直而短暫停止呼吸、嘴唇發黑。

造成抽搐的原因很多，包括發燒、感染、電解質失衡，甚至腦部病變都可能引起。其中，熱痙攣是因發燒誘發的抽搐；而癲癇則是腦神經功能異常所造成的慢性疾病，特色是沒有發燒時仍可能反覆發作，因此兩者在成因、治療方式及長期追蹤上都截然不同。

臨床上，熱痙攣可分為「單純型」與「複雜型」。單純型熱痙攣最為常見，通常全身抽搐時間不超過15分鐘，24小時內只發作一次，預後良好，通常不需要長期服用抗癲癇藥物。相對地，若抽搐超過15分鐘、24小時內反覆發作，或只有單側肢體抽動，則屬於「複雜型熱痙攣」，需要接受檢查與評估，以排除其他神經系統疾病。

蘇一宇說，最需要提高警覺的是「熱痙攣重積狀態」。當抽搐持續超過5分鐘仍未停止，就應視為神經急症。因為抽搐持續越久，自行停止的機率越低，也越容易演變成癲癇重積狀態，增加腦部缺氧、代謝失衡及神經損傷的風險。

臨床上，醫療團隊會立即給予止痙藥物，同時維持呼吸道通暢、給予氧氣支持，必要時再使用第二線抗癲癇藥物，盡快終止異常放電。若抽搐時間過長、反覆發作，或對藥物反應不佳，孩子通常需要住進加護病房密切監測，降低神經後遺症及生命危險。

面對孩子抽搐，家長最重要的是保持冷靜，並採取正確處置。首先應將孩子平放在安全的地面，避免跌落或撞擊受傷，再將頭偏向一側，防止口水或嘔吐物嗆入呼吸道。切勿強行壓住孩子的手腳，也不要將湯匙、筷子或任何物品塞入口中，以免造成牙齒或口腔受傷。同時應記錄抽搐開始的時間，若發作超過5分鐘、第一次發作，或發作後遲遲無法恢復意識，都應立即送醫。