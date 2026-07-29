我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「給阿嬤的情書」跨海抵紐約 南洋「僑批」故事說家鄉牽掛

魚肝油不等於魚油 40歲男想降血脂竟補錯多年 營養師：三大保健迷思

健檢都沒紅字卻心肌梗塞？ 醫揭「壞膽固醇」堆積太久也會堵塞血管

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，降低LDL-C已成為預防科學，能將心血管風險降至最低。（123RF）
醫師提醒，降低LDL-C已成為預防科學，能將心血管風險降至最低。（123RF）

不少人每年定期健康檢查，看到報告沒有紅字便安心，卻仍有人突然心肌梗塞。國泰醫院心血管中心主治醫師黃世炘表示，健檢數值正常，不代表血管就沒有問題，檢查不能只看一次抽血結果，而是低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）長年累積對血管造成的傷害。

「我健檢都正常，為什麼血管還是塞住？」黃世炘分享，一名69歲男子平時不抽菸、每年規律健檢，報告也沒有紅字，卻因急性心肌梗塞緊急送醫。其實，造成動脈粥狀硬化的元兇正是俗稱「壞膽固醇」的LDL-C。當壞膽固醇進入血管內壁後，會引發慢性發炎，逐漸形成粥狀斑塊，斑塊破裂就可能形成血栓，引發心肌梗塞或腦中風。

黃世炘指出，許多人看到LDL-C低於130 mg/dL就以為安全，這只是一般參考值，並非每個人的理想目標。近年研究發現，血管是否阻塞除了與膽固醇濃度有關，更受到「暴露時間」影響。即使數值沒有超標，若長年處於偏高狀態，仍可能讓血管默默累積斑塊，提高心血管疾病風險。

最新發布的2026年美國心臟學會（AHA）血脂治療指引也強調，血脂管理已進入個人化時代，不再只依賴一次抽血數值，而是依個人10年甚至30年的心血管風險，訂定不同的LDL-C控制目標，同時建議納入冠狀動脈鈣化積分（CAC）、脂蛋白(a)〔Lp(a)〕等指標，進一步評估潛藏風險。

黃世炘表示，不同族群的LDL-C目標並不相同，一般低風險民眾若LDL-C低於160 mg/dL，可先透過改善生活型態控制。高風險族群則建議控制在70 mg/dL以下；若已有糖尿病、慢性腎臟病、LDL-C高於190 mg/dL，或曾發生心血管疾病，更應積極降至70甚至55 mg/dL以下。短時間內反覆發生血管阻塞的人，部分歐洲指引甚至建議降至40 mg/dL以下。

除了LDL-C外，三酸甘油脂（TG）超過150 mg/dL也會導致血液變得濃稠，增加心血管風險。在預防方面，黃世炘建議，可從多樣化植物性飲食著手，包括堅果、黃豆蛋白、燕麥、大麥及植物固醇等，都有助降低LDL-C。若僅靠飲食與運動仍無法達標，則可依醫師評估使用藥物降低血脂，並定期回診評估控制情形，即使數值已達標，仍不要隨意停藥。

精華 FAQ

  • 因為一次抽血正常，不代表血管長期沒受傷。LDL-C若多年偏高，會在血管內壁累積斑塊，等到斑塊破裂形成血栓，就可能突然引發心肌梗塞或腦中風。

  • 不一定。130 mg/dL只是一般參考值，並非所有人的理想目標。是否安全還要看個人風險、暴露時間，以及是否已有糖尿病、腎臟病或心血管病史。

  • 可先從多樣化植物性飲食做起，如堅果、黃豆蛋白、燕麥、大麥與植物固醇，並配合運動；若仍無法達標，應依醫師評估使用降血脂藥物，定期追蹤且勿自行停藥。

心血管疾病 膽固醇

上一則

薑母鴨夏天也開賣 中醫：適量生薑護胃、忌過度進補

延伸閱讀

42歲網紅牙醫張元瀚睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

42歲網紅牙醫張元瀚睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因
起床血液太黏稠注意3警訊 早晚2時段喝水…防血栓救命

起床血液太黏稠注意3警訊 早晚2時段喝水…防血栓救命
脂肪肝「吃出來坐出來」 減重、飲食、運動3管齊下滅油

脂肪肝「吃出來坐出來」 減重、飲食、運動3管齊下滅油
43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

熱門新聞

藝人王凱曾演出民視「市井豪門」，26日傳出猝死意外。（民視提供）

43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

2026-07-26 17:12
7月23日進入大暑節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（聯合報系資料照）

7月23日「大暑」到 命理師曝四生肖要當心 這樣吃喝住行才能安然度過

2026-07-23 05:05
生菜沙拉。示意圖。Image by Pexels from Pixabay

🎙️一盤沙拉為什麼會吃出寄生蟲而導致嚴重腹瀉？

2026-07-28 09:35
示意圖。（取自123RF）

咖啡、茶到底算不算喝水？醫師解答了 減重應該這樣喝

2026-07-23 14:43
家人昏倒不適示意圖。 （AI生成）

家人突倒下中風還是腦出血？醫示警千萬別做4事：躺下保持「活命姿態」

2026-07-21 18:45
台中42歲網紅牙醫師張元瀚今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，5月22日驚傳因心肌梗塞驟逝。（讀者提供）

42歲網紅牙醫張元瀚睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2026-07-27 04:43

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關