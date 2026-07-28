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夏天是血糖失控高峰 冰咖啡、手搖飲消暑不離手 52歲主管血糖飆升

記者沈能元／台北即時報導
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頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，炎炎夏日，高溫讓人忍不住大口灌冰飲、吃冰品消暑，不...
頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，炎炎夏日，高溫讓人忍不住大口灌冰飲、吃冰品消暑，不少民眾認為只要解渴就好，卻忽略了每年夏天都是糖尿病患者血糖波動最明顯的季節之一。（聯合報系資料照）

52歲陳先生是科技公司高階主管，患有第二型糖尿病已有二年。由於工作繁忙、經常熬夜，每到夏天習慣每天喝2、3杯冰咖啡及手搖飲提神解暑。最近幾個月，他開始出現口乾舌燥、容易疲倦、夜尿增加及體重略微下降等症狀，即使規律服用降血糖藥物，血糖控制仍不理想，糖化血色素（HbA1c）甚至高於正常值，上升至8%以上。

頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，炎炎夏日，高溫讓人忍不住大口灌冰飲、吃冰品消暑，不少民眾認為只要解渴就好，卻忽略了每年夏天都是糖尿病患者血糖波動最明顯的季節之一，除了含糖飲料攝取增加之外，睡眠品質下降、流汗過多、水分流失及作息改變，都可能讓血糖控制更加困難。

陳先生前往中醫門診接受調理。中醫師宋宛蓁依體質辨證後，要求陳先生停止喝含糖飲料解渴、改喝白開水、控制精緻糖分攝取，以及每周規律進行快走等有氧運動。經過約3個月的中西醫整合治療後，陳先生不僅口乾、夜尿及疲勞感明顯改善，糖化血色素也順利下降，血糖控制趨於穩定。

宋宛蓁表示，糖尿病屬於「消渴」範疇，其形成並非單純血糖數值異常，而是與人體臟腑功能失衡密切相關。尤其現代人經常久坐少動、飲食精緻化、嗜食甜食及冰品，再加上工作壓力大、經常熬夜，都容易導致脾胃運化失常，形成濕熱、氣陰耗損，使身體代謝能力逐漸下降，最終影響糖分利用與調節功能。中醫治療除了協助穩定血糖外，更希望改善整體體質，恢復人體正常代謝機能。

中醫依糖尿病不同病程進行治療。如糖尿病前期患者，多以調整脾胃功能、改善代謝為重點，希望能阻止疾病進一步惡化；已確診糖尿病者，則針對口乾、多尿、疲勞、食慾增加等不同症狀調整治療方向；若已出現視網膜病變、腎臟病變、神經病變或周邊循環不良等慢性併發症，也會透過活血化瘀、改善循環等方式協助延緩病情進展，提升生活品質。

除了藥物治療外，夏季生活管理更是穩定血糖的重要關鍵。

第一、補充水分應以白開水為主，不建議以含糖飲料、果汁或運動飲料取代飲水。

第二、冰品及甜食應適量，避免因攝取過多糖分造成血糖劇烈波動。

第三、運動時間建議安排在清晨或傍晚，避免中午高溫時段運動，以降低中暑風險，同時維持每週至少150分鐘中等強度有氧運動，有助提升胰島素敏感性。

此外，夏天水果種類豐富，不少民眾誤以為水果天然健康便可大量食用。然而，像西瓜、芒果、荔枝、龍眼等水果含糖量相對較高，若一次食用過量，同樣可能造成血糖快速上升。建議糖尿病患者仍應依照營養師或醫師建議控制份量，不宜因天氣炎熱而毫無節制地攝取。

若近期出現異常口渴、頻尿、容易疲倦、體重減輕、視力模糊、反覆感染或傷口不易癒合等情況，可能是血糖控制不佳的重要警訊，應就醫檢查，不要自行停藥或相信偏方，以免延誤治療時機。

精華 FAQ

  • 夏天常喝含糖冰飲、睡眠變差、流汗多又水分流失，還可能讓作息更亂，這些因素都會增加血糖波動，使糖尿病患者更難維持穩定控制。

  • 他先停止把含糖飲料當解渴來源，改喝白開水，並控制精緻糖攝取，同時每周規律快走；經過約3個月的中西醫整合治療後，症狀與 HbA1c 都明顯改善。

  • 飲水以白開水為主，少碰含糖飲料、果汁與運動飲料；冰品甜食要適量，水果也別過量；運動宜選清晨或傍晚，並維持每周至少150分鐘中等強度有氧運動。

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