女性年過50歲求診人數暴增 北市聯醫揭更年期最常見症狀

台北市立聯合醫院副總院長、婦產部部主任張芳維。（北市聯醫提供）

健保署統計，台北市立聯合醫院2025年女性更年期就醫人數達3萬5527人次，位居區域醫院之首。院方表示，聯醫是好厝邊的區域醫院，7大院區遍布北市，就醫便利性與優質醫療服務是病患數多的原因；就診女性以失眠最大宗、再者是骨質疏鬆、停經後萎縮性陰道炎等。

北市聯醫副總院長、婦產部部主任張芳維指出，台灣女性停經大約為46至52歲，荷爾蒙自45歲以後慢慢下降，50歲是一個退化的分水嶺與更年期平均年齡，去年聯醫50歲以上女性因更年期相關症狀就診人數是50歲以下的8.28倍。

張芳維說，去年3萬1844名50歲以上女性受更年期相關症狀之苦就醫，又以失眠1.3萬多人為最大宗，其次是骨質疏鬆6000餘人，再者為停經後萎縮性陰道炎、熱潮紅與盜汗、泌尿系統症狀、停經後出血、性交疼痛。

他提及更年期生殖泌尿道症候群，門診可見4100多人表明有停經後萎縮性陰道炎，僅逾16人自述性交疼痛，兩者多少有相關聯，但台灣人個性含蓄，許多時候都隱忍在心，加上頻尿、尿失禁、排尿困難、搔癢等泌尿問題，多數女性會認為是疾病，而非更年期症狀。

張芳維另指出，停經後出血多天或突然很大量，恐是子宮內膜病變如增生等徵兆；根據癌症希望基金會分析內政部2008年至2025年死因統計資料發現，子宮體癌（以子宮內膜癌為主）死亡率增加83.3%，故早期診斷、早期治療，可減少子宮內膜癌的風險。

身為國健署2026婦女更年期賦能與保健服務計畫主持人的張芳維建議，更年期女性可依循國健署推動的生活型態處方箋（Lifestyle Medicine），透過更年期生活習慣「F4」守則：均衡飲食（Food）、規律運動（Fitness）、愉快心情（Feeling）及朋友支持（Friend），有助於改善症狀。

他表示，通常20至25％女性沒有更年期症狀或輕微，其他熱潮紅或盜汗除非很嚴重者，大都以「F4」守則就可以保養；泌尿道與萎縮性陰道炎則比較需要荷爾蒙藥物治療，停經早期（60歲前或停經10年內）開始使用荷爾蒙療法，症狀控制效果顯著。

張芳維進一步提及台灣更年期醫學會聲明，美國FDA撤銷更年期荷爾蒙療法黑框警告，移除與心血管疾病、乳癌及可能失智相關的部分風險警示。

他說，理想的更年期照護應建立在醫病充分溝通與共享決策的基礎上，醫師需根據每位女性的年齡與停經年限、症狀嚴重程度、個人與家族病史、心血管與骨質健康狀況，以及生活品質需求進行全面性評估，與患者共同討論治療選項的利弊，制定最適合的個人化治療計畫。