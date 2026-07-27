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42歲網紅牙醫張元瀚睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

記者廖靜清／台北即時報導
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台中42歲網紅牙醫師張元瀚今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，5月22日驚傳因...
台中42歲網紅牙醫師張元瀚今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，5月22日驚傳因心肌梗塞驟逝。（讀者提供）

台灣台中知名網紅牙醫張元瀚今年5月因心肌梗塞驟逝，享年42歲，留下妻子與一對年幼龍鳳胎。近日妻子葉映彤首度透露，丈夫生前曾說「整個人好像快要爆掉了」，且長期睡眠品質不佳，經常每隔1、2小時就醒來一次，即使身體疲憊，大腦仍停不下來。消息曝光後，引發外界對「睡夢中猝死」的關注。

醫師提醒，睡眠中猝死的成因相當複雜，不能單憑個案推論原因，但若本身已有心血管疾病、心律不整或睡眠呼吸中止症等問題，都可能提高夜間發生致命事件的風險，若長期睡不好、睡覺容易驚醒，更應及早接受評估。

亞洲大學附屬醫院內科部主任王宇澄表示，以心臟疾病來說，最常見的原因仍是急性心肌梗塞，其次則包括主動脈瓣狹窄、肥厚型心肌病變，以及先天性心律不整、離子通道異常等疾病，都可能導致致命性心律不整，甚至在睡夢中猝死。

王宇澄指出，心肌梗塞的傳統危險因子包括高血壓、高血糖、高膽固醇、抽菸及年齡增加等，但臨床也曾遇過3、40歲患者，沒有明顯三高病史，卻因長期工作壓力過大、睡眠不足，誘發冠狀動脈粥狀斑塊破裂，形成急性血栓，最終造成心肌梗塞。

王宇澄說，冠狀動脈內原本就可能堆積脂肪形成「粥狀斑塊」，若長期壓力導致身體發炎反應增加，加上血壓、心跳波動，可能使原本脆弱的斑塊外層破裂，瞬間阻塞血管，引發急性心肌梗塞。不過，「睡不好、吃不下」並非典型心血管疾病症狀，反而像是精神壓力過大或焦慮、憂鬱等身心問題的表現。但狀態可能間接提高血壓、增加身體發炎反應。

新光醫院內科主任暨睡眠中心主任林嘉謨表示，睡眠中猝死最常見的原因仍以心臟問題為主，其中又以心律不整最為常見。另外，睡眠呼吸中止症也是不可忽視的重要危險因子，患者睡眠時會反覆缺氧，造成血管收縮、血壓波動，長期下來容易增加心肌梗塞、腦中風及猝死風險。

睡夢中猝死是否毫無徵兆？林嘉謨說，部分患者平時可能已有心悸、心律不整、循環不佳，或睡眠時經常驚醒、白天嗜睡等情況，只是未聯想到睡眠問題。建議有心血管疾病或高度懷疑睡眠呼吸中止症，應接受睡眠檢查，找出潛在原因，釐清是壓力，還是合併睡眠呼吸中止、心律不整等生理問題。

台大雲林分院長馬惠明表示，一般猝死最常見原因仍是心臟疾病，但心肌梗塞等急性心血管事件，更常發生在清晨即將醒來的時段，而非真正深睡期。主要原因是清晨交感神經開始活化，心跳、血壓、血小板活性都會上升，容易誘發心血管事件。至於個別睡夢中猝死案例，仍須依實際病因判斷，不能一概而論。

精華 FAQ

  • 醫師表示，睡眠中猝死最常見仍是心臟問題，尤其是急性心肌梗塞與心律不整；若本身有心血管疾病、先天性心律異常或睡眠呼吸中止症，風險會更高。

  • 醫師指出，壓力過大與睡眠不足會讓身體發炎反應上升，並使血壓、心跳波動，可能讓原本脆弱的冠狀動脈粥狀斑塊破裂，進而形成血栓並引發心肌梗塞。

  • 若平時有心悸、心律不整、循環不佳，或睡覺常驚醒、白天嗜睡、長期睡不好等情況，就應考慮安排睡眠檢查與心臟評估，以釐清是否有潛在疾病。

猝死 心血管疾病 高血壓

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