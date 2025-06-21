炎夏健康拉警報 名醫提醒這樣做遠離中風心梗

百大良醫家醫科醫師郭威廷是健康節目的常客。（一清究好芯提供）

炎炎夏日溫度不斷提升，當夏季氣溫特別高的時候，因為急性冠心症急診的人數也隨著溫度的上升而變多，台灣百大良醫家醫科醫師郭威廷提醒，夏季中風 、心肌梗塞的患者其實不比冬天少，一定不能輕忽。

郭威廷醫師經常出現在各大電視節目，民眾對他非常熟悉，郭醫師表示，夏季氣溫超過30℃時，發生急性冠心症的風險會漸漸升高，當溫度超過31.5℃，風險會增加接近三成；每上升1℃，整體的死亡風險會增加3%，倘若病人同時伴隨高齡或是糖尿病 ，過高的溫度更會增加因為冠心病而死亡的風險！也因此，許多民眾往往忽略了夏天其實是心血管疾病的「隱形殺手季節」。

郭威廷指出，之前就曾發生有位送貨大哥送完貨之後因為大爆汗，立刻衝回車上吹冷氣，沒想到心臟劇烈絞痛、痛到說不出話，送醫證實是急性心肌梗塞。

郭威廷提醒，夏天其實處處是心血管的陷阱，夏季的高溫與冷氣強冷的「冷熱劇烈交替」，對血管來說是極大壓力，特別是本身有三高 、肥胖、過勞或家族病史的人，更要提高警覺。

至於該如何提前保養，不讓自己倒下成為家人的負擔。郭醫師建議挑選保養品要掌握厚、實、純、良的原則，認明有專利背景、成分好、用料足、並能夠提出測試報告的才能真正達到「救好心」的效果。包括像蚓激酶、納豆激酶、Q10都對保養心血管有功效存在，至於最近在醫美界很夯的珍貴外泌體等，則對細胞再生回春有幫助，讓循環順、體力好、是很不錯的選擇。