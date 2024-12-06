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半年內2度摔斷兩腿 台中醫院搶救讓她繼續種植花草

記者趙容萱／台中即時報導
醫師周育名說明，87歲陳女上月初，左髖關節股骨頭骨折，再度入院接受手術。（台中醫院提供）
醫師周育名說明，87歲陳女上月初，左髖關節股骨頭骨折，再度入院接受手術。（台中醫院提供）

台灣台中87歲陳姓婦人身體健朗，平時就愛在自家後院花園種植花草，卻在半年內二度在花園跌倒，先後摔斷右腿跟左腿，幸好經過台中醫院醫療團隊及時手術搶救，合併防感染骨水泥治療，如今康復，行動自如，可繼續種植花草的退休生活。

台中醫院骨科醫師周育名說，一般人骨質密度高峰期在35歲，之後開始下降，女性更因更年期荷爾蒙改變，骨質會迅速流失，建議平時應多攝取牛奶等高鈣食品或補充鈣片保健，防患未然。

陳女今年5月底在後院修剪花草時，疑因地滑，不小心摔了一跤，造成右側髖關節股骨骨折，經送醫接受微創「正前開髖關節半置換手術」，合併抗生素骨水泥治療，術後隔天就可下床走路，恢復良好。

不料，上月初，陳女和朋友邊聊天邊修剪枯枝，沒看到地面石頭，又大跌一跤，送醫發現，之前骨折的右腿沒事，左髖關節股骨頭骨折，再度接受手術。

陳女對於半年內連續摔斷左右兩側大腿，二度入院手術治療，如今可以行動自如，對醫療團隊相當感謝；醫師提醒，返家走路要特別小心，避免再次跌倒，也建議她可多食用含鈣質食物、多曬太陽、接受預防骨質疏鬆藥物治療與保養。

周育名說，長者骨折不僅常見，且會造成重大的後遺症。據統計，在發生髖部骨折後患者如果未獲得良好治療，一年內有20%的病患會死亡，高達 50% 的患者未來無法再獨立生活。

周育名指出，骨折是可以預防的！建議長者多吃含鈣食物、多曬太陽、適度運動、走路小心，女性65 歲以上、男性70歲以上建議接受BMD檢測，出現骨鬆狀況者可接受加強骨質密度的針劑治療，健保也有條件給付部分脊椎或髖關節骨折合併嚴重骨鬆患者該針劑治療。

醫師周育名說明，87歲陳女上月初，左髖關節股骨頭骨折，再度入院接受手術，術後恢復...
醫師周育名說明，87歲陳女上月初，左髖關節股骨頭骨折，再度入院接受手術，術後恢復良好。（台中醫院提供）

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