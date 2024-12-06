半年內2度摔斷兩腿 台中醫院搶救讓她繼續種植花草

醫師周育名說明，87歲陳女上月初，左髖關節股骨頭骨折，再度入院接受手術。（台中醫院提供）

台灣台中87歲陳姓婦人身體健朗，平時就愛在自家後院花園種植花草，卻在半年內二度在花園跌倒，先後摔斷右腿跟左腿，幸好經過台中醫院醫療團隊及時手術搶救，合併防感染骨水泥治療，如今康復，行動自如，可繼續種植花草的退休生活。

台中醫院骨科醫師周育名說，一般人骨質密度高峰期在35歲，之後開始下降，女性更因更年期荷爾蒙改變，骨質會迅速流失，建議平時應多攝取牛奶等高鈣食品或補充鈣片保健，防患未然。

陳女今年5月底在後院修剪花草時，疑因地滑，不小心摔了一跤，造成右側髖關節 股骨骨折，經送醫接受微創「正前開髖關節半置換手術」，合併抗生素骨水泥治療，術後隔天就可下床走路，恢復良好。

不料，上月初，陳女和朋友邊聊天邊修剪枯枝，沒看到地面石頭，又大跌一跤，送醫發現，之前骨折的右腿沒事，左髖關節股骨頭骨折，再度接受手術。

陳女對於半年內連續摔斷左右兩側大腿，二度入院手術治療，如今可以行動自如，對醫療團隊相當感謝；醫師提醒，返家走路要特別小心，避免再次跌倒，也建議她可多食用含鈣質食物、多曬太陽、接受預防骨質疏鬆藥物治療與保養。

周育名說，長者骨折不僅常見，且會造成重大的後遺症。據統計，在發生髖部骨折後患者如果未獲得良好治療，一年內有20%的病患會死亡，高達 50% 的患者未來無法再獨立生活。