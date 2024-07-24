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凱米颱風轉強颱 感染科醫：颱風最容易引爆2大健康危機

記者廖靜清／台北即時報導
颱風過後，容易出現腸胃道、呼吸道疾病，民眾應注意飲水及環境衛生，避免到人多聚集的地方。（本報資料照片）
颱風過後，容易出現腸胃道、呼吸道疾病，民眾應注意飲水及環境衛生，避免到人多聚集的地方。（本報資料照片）

台灣中央氣象署24日上午11時30分發布凱米颱風已轉為「強烈颱風」，將挾帶大量風雨侵台，氣象署呼籲民眾要嚴防淹水災情。颱風過後，除了隨之而來的西南氣流，各類疾病也蠢蠢欲動。新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，豪雨造成水庫的水質濁度飆高，最容易引起腸胃道疾病，而颱風易造成室內濕氣重，也將大幅增加呼吸道疾病患者。

黃建賢說，颱風過後，水庫、家用蓄水池和水塔可能遭汙水侵入，應將水煮沸過後再飲用，避免桿菌性痢疾、病毒性腸胃炎、A型肝炎等病毒和細菌的威脅。另外，民眾因颱風假效應，年輕人相約看電影與唱歌、吃飯，目前新冠、流感疫情未歇，要小心把病毒帶回家中，傳染給高危險群的年長者。

台灣新冠疫情雖降，但仍處於流行期，上周一名死亡個案僅20多歲，住院三周治療未果。黃建賢提醒，老年人感染新冠容易重症、死亡，颱風期間，盡量減少外出，進出人口密集空間請民眾務必戴口罩、做好手部清潔衛生。

颱風天氣，易造成室內濕氣重、汙染物濃度增加，呼吸道疾病患者湧現。林口長庚胸腔內科系呼吸道疾病主任張博瑞表示，受災嚴重地區可能接觸到灰塵、黴菌、煙霧和強效清潔產品等刺激物，增加個人呼吸道感染的風險。

張博瑞提到，颱風後的寒冷潮濕空氣，可能會加重呼吸道症狀，使氣喘或肺阻塞（COPD）惡化。在潮濕條件下，黴菌孢子容易生長和繁殖，黴菌會生長在天花板、瓷磚、木製品、壁紙、地毯、石膏板等家具材料上，甚至是衣物，影響身體健康。

黴菌會造成氣喘或是其他過敏症狀，例如鼻塞、頭痛、眼睛刺激、皮膚刺激以及咳嗽、喉嚨癢等呼吸問題，有慢性呼吸道疾病或免疫系統受損的人為高風險族群。

張博瑞建議，清理時除戴口罩，還可採取以下呼吸道防護措施：

1.改善通風

打開門窗，保持空氣流通，另可使用風扇促進空氣流動，以及使用空氣清淨器

2.戴合適手套

避免接觸刺激性清潔產品或化學品，另要注意清潔劑的濃度

3.保持個人衛生

經常用肥皂和水洗手，特別是在清理工作後；如果無法使用水，可以用酒精類洗手液

4.控制環境濕度

使用除濕機降低室內濕度，抑制黴菌生長

疫情 口罩 流感

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