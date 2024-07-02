17歲羽球新星猝逝 醫師分析5情況：小心「突發性心律不整」

6月30日於印尼舉行的2024年亞洲青少年羽球錦標賽傳出噩耗，中國男單小將張志傑在比賽中突然抽搐約10秒，被救護車送到醫院，但搶救後不治身亡。猝逝原因還未正式公告，有傳言是心肌梗塞、中暑，死因仍待釐清。（本報資料照片）

6月30日於印尼舉行的2024年亞洲青少年羽球錦標賽傳出噩耗，中國男單小將張志傑在比賽中突然抽搐約10秒，被救護車送到醫院，但搶救後不治身亡。猝逝原因還未正式公告，有傳言是心肌梗塞、中暑，死因仍待釐清。

台灣台安醫院心臟血管外科主任袁明琦指出，年僅17歲的年輕運動員，在場上突然昏厥，極有可能是心血管問題。他分析下列五種情況：

一、心肌梗塞

高強度運動、劇烈運動會誘發心肌梗塞及心臟猝死 的風險，其原因是血流受到阻斷，導致心臟缺氧。心肌梗塞有跡可循，包括胸悶、心絞痛、呼吸困難，最大徵兆為如重物壓在胸口般的悶痛，所以常可看到患者會摸著左前胸，然後全身無力倒地。

袁明琦強調，動脈硬化是造成心肌梗塞的主因，較常出現在患有三高 、缺乏運動的45-50歲族群身上。

二、腎上腺素飆高

因為參加大型比賽，緊張、壓力導致腎上腺素飆高，血壓、心跳也跟著上升，身體來不及反應，心臟瞬間打不出去血液，造成全身無力。因此出現心因性的暈厥，如果不能恢復心律，就可能引起猝死。

三、體內缺水

室內的悶濕環境，加上身體大量排汗、缺水，使血液變得濃稠、血管容易阻塞，心臟功能受到影響。袁明琦提醒，夏季進行活動時，會產生大量體熱，當體溫升高到40度時，會口乾舌燥、力不從心、喘不過氣。

四、先天性血管疾病

心臟原本就有潛在性的問題，運動員的猝死常與先天性心臟病 有關，例如心肌症、心肌異常、心臟功能異常等。因為平常沒有明顯的不適症狀，可能在一次激烈運動下猝死，來得非常突然。

五、突發性心律不整

年輕人猝死，大多是因為「心跳搶拍或慢拍」，導致突發致命性心律不整。袁明琦說，劇烈運動大量流失汗水，讓體內的鈉、鉀過低，再加上電解質失衡，增加心律不整的風險。過度運動，或是超過身體負荷的運動，要小心手腳發軟、不聽使喚等症狀。

衛福部公布的112年十大死因趨勢中，心臟疾病續居前二名，袁明琦提醒，夏天運動要掌握三要點，預防高溫熱傷害，也降低對心臟的威脅。

夏天運動注意事項

1.注意環境：注意是否通風涼快，有助於排除體熱。

2.做好暖身：運動前一定要暖身，促進血液循環，減輕心臟的壓力。

3.補充熱量及水分：可先吃香蕉、蘇打餅乾，減少蛋白質耗損與肌肉損傷。先喝500cc的常溫水，避免運動中水分大量流失的脫水危機。