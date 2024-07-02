我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衛星影像曝中國在古巴竊聽站數量增 新據點距美軍基地僅112公里

想省錢？速食業者推5美元特價餐搶客

17歲羽球新星猝逝 醫師分析5情況：小心「突發性心律不整」

記者廖靜清／台北即時報導
6月30日於印尼舉行的2024年亞洲青少年羽球錦標賽傳出噩耗，中國男單小將張志傑在比賽中突然抽搐約10秒，被救護車送到醫院，但搶救後不治身亡。猝逝原因還未正式公告，有傳言是心肌梗塞、中暑，死因仍待釐清。（本報資料照片）
6月30日於印尼舉行的2024年亞洲青少年羽球錦標賽傳出噩耗，中國男單小將張志傑在比賽中突然抽搐約10秒，被救護車送到醫院，但搶救後不治身亡。猝逝原因還未正式公告，有傳言是心肌梗塞、中暑，死因仍待釐清。（本報資料照片）

6月30日於印尼舉行的2024年亞洲青少年羽球錦標賽傳出噩耗，中國男單小將張志傑在比賽中突然抽搐約10秒，被救護車送到醫院，但搶救後不治身亡。猝逝原因還未正式公告，有傳言是心肌梗塞、中暑，死因仍待釐清。

台灣台安醫院心臟血管外科主任袁明琦指出，年僅17歲的年輕運動員，在場上突然昏厥，極有可能是心血管問題。他分析下列五種情況：

一、心肌梗塞

高強度運動、劇烈運動會誘發心肌梗塞及心臟猝死的風險，其原因是血流受到阻斷，導致心臟缺氧。心肌梗塞有跡可循，包括胸悶、心絞痛、呼吸困難，最大徵兆為如重物壓在胸口般的悶痛，所以常可看到患者會摸著左前胸，然後全身無力倒地。

袁明琦強調，動脈硬化是造成心肌梗塞的主因，較常出現在患有三高、缺乏運動的45-50歲族群身上。

二、腎上腺素飆高

因為參加大型比賽，緊張、壓力導致腎上腺素飆高，血壓、心跳也跟著上升，身體來不及反應，心臟瞬間打不出去血液，造成全身無力。因此出現心因性的暈厥，如果不能恢復心律，就可能引起猝死。

三、體內缺水

室內的悶濕環境，加上身體大量排汗、缺水，使血液變得濃稠、血管容易阻塞，心臟功能受到影響。袁明琦提醒，夏季進行活動時，會產生大量體熱，當體溫升高到40度時，會口乾舌燥、力不從心、喘不過氣。

四、先天性血管疾病

心臟原本就有潛在性的問題，運動員的猝死常與先天性心臟病有關，例如心肌症、心肌異常、心臟功能異常等。因為平常沒有明顯的不適症狀，可能在一次激烈運動下猝死，來得非常突然。

五、突發性心律不整

年輕人猝死，大多是因為「心跳搶拍或慢拍」，導致突發致命性心律不整。袁明琦說，劇烈運動大量流失汗水，讓體內的鈉、鉀過低，再加上電解質失衡，增加心律不整的風險。過度運動，或是超過身體負荷的運動，要小心手腳發軟、不聽使喚等症狀。

衛福部公布的112年十大死因趨勢中，心臟疾病續居前二名，袁明琦提醒，夏天運動要掌握三要點，預防高溫熱傷害，也降低對心臟的威脅。

夏天運動注意事項

1.注意環境：注意是否通風涼快，有助於排除體熱。

2.做好暖身：運動前一定要暖身，促進血液循環，減輕心臟的壓力。

3.補充熱量及水分：可先吃香蕉、蘇打餅乾，減少蛋白質耗損與肌肉損傷。先喝500cc的常溫水，避免運動中水分大量流失的脫水危機。

猝死 心臟病 三高

上一則

47歲男菸酒不忌 吃東西「卡卡」還暴瘦7公斤…查出罹患食道癌

延伸閱讀

中國17歲羽球小將張志杰 猝死印尼賽場 姊怒控救援不及時

中國17歲羽球小將張志杰 猝死印尼賽場 姊怒控救援不及時
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
胸悶當中暑 高溫熱出心肌梗塞 醫：多喝水是關鍵

胸悶當中暑 高溫熱出心肌梗塞 醫：多喝水是關鍵
婦胃痛多年 原來是腫瘤在心臟漂來漂去 達文西微創手術切除 不用鋸胸骨

婦胃痛多年 原來是腫瘤在心臟漂來漂去 達文西微創手術切除 不用鋸胸骨

熱門新聞

食安專家指出，鮭魚片跟雞肉一樣料理前不必清洗，洗了反而容易散播細菌；示意圖。（圖／123RF）

農業部專家：煮鮭魚片、雞肉之前 最好不要洗

2024-06-24 02:00
漱口水的使用頻率過高，可能會過度刺激口腔粘膜，導致粘膜脫落或紅腫等。（取材自食用玩家-食藥署臉書粉專）

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

2024-06-29 02:40
台灣新冠疫情持續升溫。民眾接種疫苗示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

天選之人也中了 新冠再流行症狀慘 網：喉嚨像刀割、燒到出幻覺

2024-06-27 00:30
羽衣甘藍營養價值非常高，是護心、保骨的蔬菜。（圖／123RF）

羽衣甘藍 保骨護心抗發炎

2024-06-27 02:00
含糖飲料的主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。（台北慈濟醫院提供）

青年把含糖飲料當水喝致洗腎 醫師3建議讓夏季健康解渴

2024-07-01 18:30
胡蘿蔔富含維生素E，具有抗氧化功能，能緩解眼部疲勞、修護藍光對眼睛的傷害，維生素A也能改善夜盲症。（圖／123RF）

堅果、胡蘿蔔、菠菜、枸杞…7大護眼食物吃了沒

2024-06-25 02:00

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運