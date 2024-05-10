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慢性腎臟病民眾日增 奇美推篩檢提升意識預防末期腎病

記者周宗禎／台南即時報導
黃筠婷提醒有長期泡泡尿、腳水腫、三高、貧血、倦怠的民眾，要特別留意腎臟健康。（記者周宗禎／攝影）
黃筠婷提醒有長期泡泡尿、腳水腫、三高、貧血、倦怠的民眾，要特別留意腎臟健康。（記者周宗禎／攝影）

台灣奇美醫院腎臟科10日發表「慢性腎臟病相關危險因子篩檢及提升意識計畫」結果。篩檢顯示腎臟病高風險族群多，民眾預防意識仍不足，不曉得提早預防惡化，將持續推動危險因子篩檢與衛教，提醒民眾關注腎臟健康。

這項篩檢與計畫共669人參加，其中腎絲球過濾率異常39人、蛋白尿92人、血尿194人、尿液有變形紅血球(dysmorphic RBC)4人。去年9至12月篩檢男性227人(34%)、女性442人(66%)，年齡層以60至70歲最多146人。

腎臟科主治醫師黃筠婷說，一般民眾對慢性腎臟病認知仍極有限。美國、台灣與中國均有研究顯示，罹病者對慢性腎臟病知曉率低，往往處於慢性或末期風險而不自知。慢性腎臟病不僅有醫療照護問題，在預防、治療甚至社會文化也有著深遠影響。如何早期診斷並及早預防進展到末期，增加民眾認知率及罹病者知曉率，是防治慢性腎臟病重點。

黃筠婷說，慢性腎臟病原因最常見的是糖尿病與高血壓，腎絲球腎炎也是重要原因。另肥胖、高血脂、代謝症候群、痛風、抽菸、運動不足、水分攝取不足等都是常見危險因子。

奇美醫院期望篩檢與衛教，提升民眾腎臟健康認知，了解民眾是否有慢性腎臟病及相關危險因子，達到防治慢性腎臟病、減緩末期腎疾病發生目的。

黃筠婷指出，人口老化、高血壓與糖尿病等慢性疾病增加，慢性腎臟病(簡稱CKD)隨之升高，增加罹患心血管疾病風險，會造成認知功能障礙、貧血、骨質疏鬆與骨折等。當腎功能持續惡化，進展成末期腎疾病時，須長期透析治療維持生命，對生命身心靈及醫療資源造成很大負擔。

黃筠婷舉案例，73歲男性高血壓病史20年，藥物控制不佳，另因脊椎疼痛長期服止痛藥。參與篩檢及提升意識計畫，意外發現蛋白尿，腎臟科進一步檢查與藥物調整，指導改變飲食習慣並增加運動量，目前血壓控制得宜，尿蛋白也無持續惡化。

她提醒有長期泡泡尿、腳水腫、三高、貧血、倦怠的民眾，要特別留意腎臟健康，至少可用健保給付的定期基本檢查，來做初步把關。

慢性腎臟病民眾日增，奇美醫院推動篩檢、提升意識預防末期腎病。（記者周宗禎／攝影）
慢性腎臟病民眾日增，奇美醫院推動篩檢、提升意識預防末期腎病。（記者周宗禎／攝影）
慢性腎臟病民眾日增，奇美醫院推動篩檢、提升意識預防末期腎病。（記者周宗禎／攝影）
慢性腎臟病民眾日增，奇美醫院推動篩檢、提升意識預防末期腎病。（記者周宗禎／攝影）

高血壓 三高 健保

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