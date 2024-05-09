藥物無法治癒 現代人「三高」致50歲以下白內障患者增

眼睛可以自動變焦，交替調整觀看遠近事物。大多數人每天生活大小事，幾乎都在60公分左右的手臂長度內，敏盛綜合醫院眼科主任賴威廷體驗60公分的「日常生活視距」。 （記者廖靜清／攝影）

根據台灣衛福部健保 署統計資料，2020年因白內障相關疾病就醫約110萬人，而至2022年增加至119萬人，其中約25萬人進行人工水晶體置換手術。醫師表示，白內障好發60歲以上民眾，但3C產品普及，民眾長時間暴露在強光中，50歲以下「年輕型白內障」患者漸增。

白內障是一種老化的眼部疾病，大學眼科總院長林丕容表示，現代人因「三高 」導致白內障提早報到。首先是「高齡化」，隨著年齡增長，眼睛視力確實會逐漸退化，跟出現白頭髮、皺紋的道理一樣。年輕時水晶體富有彈性，看遠看近時可自動調節焦距，當老化失去彈性，聚焦功能就變差。

「高度近視」會加速水晶體的混濁、硬化，看東西容易疲倦，讓眼睛提早老化。「高科技」的發明，民眾幾乎人手一機，長時間緊盯螢幕，藍光易危害眼睛。林丕容說，白內障若嚴重到干擾生活及工作，建議就醫治療，現在的技術已進步到只要置換人工水晶體就能重啟明亮，且微創傷口小，顛覆手術過程劇痛、術後恢復期長的迷思。

白內障好發於年長者，台灣50歲以上的盛行率約60%、60歲以上有80%、70歲以上高達90%。奧斯卡 眼科中心張正忠說，3C藍光造成近視、乾眼、青光眼、老花眼、白內障等問題，眼科手術日新月異，強調微創化、精準化以及個人化治療，大幅縮短術後復原時間，並降低眼睛乾澀、夜間眩光等副作用。

張正忠強調，眼睛可以自動變焦，交替調整觀看遠近事物。大多人每天的生活大小事，幾乎都在60公分左右的手臂長度內，例如寫字、看書、打電腦、開車看儀表板、看行車導航以及烹飪。白內障術後要回歸日常，「中距離」是關鍵，新的光動低眩三焦點人工水晶體滿足中距離的清晰視覺。

敏盛綜合醫院眼科主任賴威廷表示，白內障有年輕化趨勢，當患者的水晶體變混濁、視力模糊不清而影響日常生活時，建議置換人工水晶體改善視力問題。醫材不斷進步，以往雙焦點人工水晶體矯正遠、近距視力，現在又多了「三焦點」可以清楚觀看中距離事物，延伸焦距解決視力不連續的困擾。

賴威廷提到，國內白內障手術逐年增加，從2020年約24.4萬人，成長至2022年約25萬人，幅度約5%。目前更換人工水晶體是最好的治療方式，術前先經過2-3次精密儀器檢查及高階光學測量，評估眼睛狀況、眼球結構，選擇最適合的人工水晶體，一次解決白內障、老花眼及散光。