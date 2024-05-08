「疼痛」有專門的定義 醫提醒持續超過3個月要注意

奇美醫院麻醉科講座教授王志中說，疼痛可分為癌症造成的疼痛，以及非癌症的慢性疼痛。（記者賴昀岫／攝影）

有些小疼痛容易被忽略，專家提醒，超過3個月的非癌疼痛，就屬於「慢性疼痛」，成因較複雜，如有疼痛問題應就醫，積極找出病因，同時要遵循醫囑，將該次療程的藥確實服用完畢，否則某些藥品可能產生抗藥性，同時也避免將藥品拿給其他親友服用，畢竟藥物的效期、交互作用、每個人的體質等，都不見得完全一致。

國際疼痛研究學會定義，「疼痛是一種令人不愉快的感覺及情感的體驗，它通常是由實際或潛在的組織損傷所造成。」台灣奇美醫院麻醉科講座教授王志中說，疼痛可分為癌症 造成的疼痛，以及非癌症的慢性疼痛。

王志中指出，造成急性或慢性癌症疼痛的原因，大致可分為腫瘤 侵犯造成、腫瘤檢查或治療造成、尚未被識別的因素造成，整體照護目標包含緩解疼痛、恢復生活功能、提升生活品質等，常見的止痛方法如腫瘤治療、神經阻斷術、復健或運動治療、心理治療、止痛藥品治療等。

針對「非癌慢性疼痛」，王志中指出，定義上為「超過3個月」的非癌疼痛，成因常較複雜，在起始時，可能是因軀體、內臟或由神經系統受到傷害所引起，後來加入了許多其他因素共同促成疼痛的慢性化，包含身體（原有的疾病及其他共病症）因素、心理（精神、情緒、心靈）因素及人際（家庭、朋友、社會）支持力不足等因素。

王志中表示，國際上依照慢性疼痛病情治癒難易程度，區分為4個階梯的治療模式，並以第1階的「病人自我疼痛管理」最重要，可透過自我復健或運動，或瑜伽、太極、正念等紓壓活動，搭配自我照護，病人或照顧者，可透過衛福部委託奇美醫院編撰的「癌症疼痛照護衛教手冊（民眾版）」與「非癌慢性疼痛照護衛教手冊（民眾版）」，查詢相關資訊，但如果疼痛未改善，應就醫尋求協助。

但有些民眾在疼痛發作時，會服用先前沒吃完的治療藥品，食藥署副署長王德原提醒，民眾就醫後，還是要遵醫囑將藥品服用完畢，如為疑似感染的抗生素，務必要遵醫囑，把整個療程的藥吃完，避免產生抗藥性。

王志中補充，考量藥品儲備安全性和病人安全性，如藥品效期、交互作用、個人體質等，應遵循「誰拿藥誰吃」的概念，看病拿的藥就不能給別人吃，同時也應將藥品妥善保存，避免幼童誤食。