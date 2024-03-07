愛爬山、跑馬拉松？氣溫驟降注意心痛 醫籲先做「這檢測」

陳怡君提醒，天冷心血管疾病患者避免激烈運動，若民眾愛爬山、馬拉松等「耗氧性運動」，建議先至醫院進行運動心電圖量測。（本報資料照）

台灣近日天氣變化劇烈，氣溫又開始下探，心血管敏感族群務必注意自身健康狀況。衛福部國健署呼籲，民眾應加強禦寒保暖措施，帽子、圍巾及保暖衣物不可少。家醫科醫師則提醒，喜歡從事運動，特別是「愛跑馬拉松 」的民眾，若自知有心血管疾病 ，應先到醫院做「運動心電圖」確認心臟狀況允許後，在醫師指示下備妥舌下口含錠等藥品，避免突發狀況不及應變產生憾事。

近日氣溫變化大，時有名人發生心肌梗塞的新聞傳出，根據中央氣象署氣象天氣預報資料顯示，受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降。國健署長吳昭軍表示，長輩對於環境溫度變化反應較為遲緩，晚上睡覺時，可先將保暖衣物放在床邊隨手可拿到的地方，提醒保暖5字訣「慢、熱、起、穿、行」，並建議等天亮氣溫稍微回溫後，再出門運動或改為室內簡單運動。

「慢」：早晨醒來時，先在床上緩慢活動一下

「熱」：伸展四肢或進行簡單熱身

「起」：慢慢起身，避免瞬間起床有頭暈的現象

「穿」：坐在床邊，添加事先備妥的衣物或外套禦寒保暖

「行」：待腳步踏穩且手扶好固定物後再站起來行走

振興醫院家醫科主任陳怡君提醒，天氣冷最要注意「血壓變動太大」，心血管疾病患者務必早晚量測血壓，避免激烈運動，若民眾愛爬山、馬拉松等「耗氧性運動」，建議先至醫院進行運動心電圖量測，確認心臟在壓力環境下是否會有缺氧等異常情形；支氣管敏感民眾則要備妥擴張劑噴劑等藥物，出門在外感到胸悶時趕緊服用醫師開立的舌下口含錠。

民眾在家也要注意，陳怡君說，大家起床建議先不要馬上出門，在室內先做些暖身活動，長輩心血管彈性比較不好，則建議注意末梢神經、血液循環，帽子、圍巾、圍脖、襪子等等保暖衣物要穿戴妥；此外近日天氣冷，臨床上流感民眾也增加，建議外出戴好口罩、打疫苗。

國健署則提醒，如果自己或身旁的人出現心臟病 徵兆，如胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等，或做不到「微笑、舉手、說你好」任一項辨認中風的動作，應立刻撥打119送醫，並記下發作時間，把握黃金治療期避免造成遺憾。