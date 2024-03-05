營養師籲少吃炒米粉、蔥抓餅 5招控糖防「妊娠糖尿病」

圖左至右準爸爸陳先生、準媽咪張女士、國健署長吳昭軍、國健署副署長魏璽倫、營養師吳芃彧。吳芃彧提醒，許多澱粉其實含有太多「油脂」，而外食相當容易就會吃下過多加工食品，造成血糖飆升，建議參考控糖5招，遠離妊娠糖尿病。（國健署提供）

懷孕期間，孕婦過高的血糖會通過胎盤而影響到胎兒，可能會造成胎兒過大、肩難產、新生兒低血糖、黃疸等風險；對孕婦而言，則增加剖腹產率，提高產後發生典型糖尿病之風險。營養師提醒，許多澱粉其實含有太多「油脂」，而外食相當容易就會吃下過多加工食品，造成血糖飆升，建議參考控糖5招，遠離妊娠糖尿病。

國健署統計，2021年7月1日至2023年6月30日之孕婦產檢資料統計，孕婦在懷孕第24至28周接受產檢妊娠糖尿病篩檢服務超過23萬人次，初步發現異常率約17.2%，大約每6位孕媽咪，就有1位有妊娠糖尿病。

國健署長吳昭軍表示，根據國外文獻，在懷孕過程中患有妊娠糖尿病的婦女罹患第二型糖尿病的風險，較未患妊娠糖尿病婦女，增加了10倍；而且產後10年第二型糖尿病的發病率達20%，之後每10年再增加10%；且妊娠糖尿病的孕婦，其母嬰併發症 風險相對較高，為降低妊娠風險。

中華民國 營養師公會全國聯合會委員、營養師吳芃彧表示，孕媽咪營養攝取相當重要，不僅六大類食物都要均衡攝取，且「優質澱粉」不可少，許多人愛吃的蔥抓餅、炒米粉其實不僅僅是澱粉，還含有大量的油脂，若可以的話，選擇地瓜、五穀飯其實都相當好。

吃飯的順序也影響血糖上升。吳芃彧說，建議孕媽咪可以「先吃纖維」，例如蔬菜、水果，或是含有五穀雜糧的澱粉，接著吃肉類、蛋白質，最後再吃澱粉、飯類；一餐吃太多也會讓血糖上升更多，因此「少量多餐」也相當重要；最後則是外食族常常碰到「加工食品」，一不小心就攝取過多碳水化合物，因此要審慎閱讀營養標籤，減少加工食品。

國健署也提供準爸媽控糖5招：

1.六大類均衡攝取：均衡攝取全穀雜糧類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類和豆魚蛋肉類，並多食用富含纖維的食物，如蔬菜、糙米、燕麥等，避免加工或醃製食物；烹調食物宜採清蒸、水煮、涼拌等方式，養成孕期定時定量的飲食習慣。

2.優質澱粉不可少：孕期需攝取適量碳水化合物，以供胎兒發育所需。建議選擇富含纖維的全榖雜糧類，如：糙米、地瓜、南瓜等，可避免血糖急速上升，減少攝取含精緻澱粉的碳水化合物，如：麵包、麵條。

3.高纖飲食可控糖：足夠的纖維素能幫助準媽咪維持腸道健康、促進蠕動、預防便秘及幫助血糖穩定，又可以提供飽足感，建議每餐至少攝取一個拳頭大的蔬菜份量，且含2種以上的蔬菜，以深綠色蔬菜尤佳，如：銀魚莧菜、蒜炒菠菜、清炒芥藍等，另外水果份量要控制，一餐約一個拳頭大。

4.少量多餐更穩糖：一次大量進食易造成孕媽咪血糖快速上升，建議以3正餐搭配1至3次小點心，少量多餐、定食定量的方式進食。點心建議以奶製品為主可增加鈣質的攝取量，如：鮮奶240 ml、無糖優格250ml。或綜合堅果一茶匙（5公克）、茶葉蛋一顆等，較不影響血糖起伏。

5.NG食物停看聽：注意食物中隱形的加工碳水化合物會影響血糖變化，且較沒有飽足感，宜減量攝取，如：甜不辣、丸子、肉羹、炸雞（外裹的粉）等，並避免或減少油炸、糖醋、燴（勾芡）等烹調方式的食物。