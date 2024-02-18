近期過敏族群暴增 醫揭3大原因 其中這點最容易被輕忽

季節交替過敏大爆發，容易出現鼻子癢、眼睛癢、打噴嚏、流鼻水等症狀。（圖／123RF）

近期台灣天氣回暖，許多民眾不再感受到天冷，但卻感受到鼻子、眼睛容易搔癢等過敏症狀。新北市土城醫院院長黃璟隆說，現在正是冬天轉春天的季節交替時期，共有三大因素引發過敏情形增加，包括境外汙染物質、病毒活躍、衣物塵蟎。

他提醒民眾應做好戴口罩 、清洗衣服、開除濕機三大防護措施，降低過敏症狀，一旦過敏情形嚴重，恐誘發氣喘，危及生命，不可不慎。

黃璟隆指出，引發過敏的三大因素：

第一、季節交替

這時季節由冬天轉為春天，在季節交替時，天氣忽冷、忽熱，氣溫忽高、忽低，日夜溫差大，且又有境外汙染物，以及祭祀、敬香、燃燒金紙等民俗活動影響，容易誘發過敏，這段時間，過敏族群已增加不少。

黃璟隆建議，季節交替時，需要多注意身體保暖；參加民俗活動相關敬香、燃燒金紙等活動，或是在空汙嚴重的地方，也應戴上口罩，避免吸入過多汙染物，誘發過敏。

第二、病毒活躍

季節交替的時候，各種病毒十分活躍，最近外出旅遊時，處處都是人潮，增加不少病毒感染的機會，因感染新冠、流感 等病毒的患者增加，感染後也常合併過敏，此為近期過敏患者增加的主要原因之一，卻也常常被民眾輕忽。

黃璟隆說，民眾前往人潮擁擠場所，仍建議戴口罩，以降低感染病毒的機會，若感冒、染疫後也應立即就醫，降低引發過敏風險。

第三、衣物塵蟎

未來天氣將漸漸轉為溫暖、潮濕，春、夏要穿的衣服已放在衣櫥一段時間，容易孳生塵蟎，若突然拿出來穿，可能會引發鼻子、皮膚過敏。

黃璟隆表示，民眾可以準備將春、夏要穿的衣服，趁天氣好的時候，拿出來用攝氏55度以上的熱水清洗、曝曬，並開除濕機，降低塵蟎，避免鼻子、皮膚過敏。

黃璟隆說，過敏病史患者一定要遠離過敏原，並隨身攜帶緩解過敏、氣喘的藥物，以防過敏嚴重時，還可能引發氣喘，危及生命。

三總眼科主任呂大文說，近期眼睛過敏，引起過敏性結膜炎的患者也有增加，這是因天氣回暖，塵蟎又開始滋生，以及花粉、空氣汙染 物質增多等因素所致，提醒眼睛出現搔癢及分泌物、皮屑增多等症狀，應就醫治療，此時為使用類固醇藥物約治療3至5天，即可緩解症狀。

呂大文表示，但若敏性結膜炎延誤就醫，恐引起結膜水腫，可能會造成視力模糊，尤其是學齡前已有氣喘的兒童，容易罹患過敏結膜炎，必須多加注重。