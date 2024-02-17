看別人釣魚也遭殃 急診醫：魚鉤穿刺鼻翼 別自行拔出

振興醫院振興醫院代理主任田知學表示，不論是魚鉤還是釘槍，甚至是被刀插到都建議民眾不要自行拔出來，盡速到急診就醫處理。釣魚示意圖。（本報資料照片）

在旁邊看別人釣魚 也有無妄之災！振興醫院振興醫院代理主任田知學表示「急診室裡什麼事都看得到」，她在臉書分享日前遇到一名病患，看別人釣魚卻被魚鉤勾到鼻翼。她也提醒民眾，不論是魚鉤還是釘槍，甚至是被刀插到都建議民眾不要自行拔出來，盡速到急診就醫處理。

魚鉤的設計有考量避免獵物會掙脫，大多會設計倒勾，若是自己拔出反而會再度破壞組織，讓傷口更大、增加出血風險。田知學說，釣魚最常見的是被勾到頭皮，或是大範圍面積的手臂等處，鼻翼被魚鉤鉤到其實相對罕見。

田知學說，魚鉤會碰到魚蝦的肉，又碰到海水中等重複接觸，其實很髒，自行拔出傷害會更擴大。在急診處理上，會把可以消毒的範圍都處理一遍，再使用金屬剪剪去多餘段落，再由內往外拉出魚鉤。雖然處理起來時間不久，但是病人回去的傷口照顧仍然很重要，會給予抗生素避免傷口二度感染。

至於鼻翼的傷口可以乾脆留著掛鼻環好嗎？田知學打趣表示，傷口能癒合就是最完美結果了。沾過海水、魚餌或魚蝦肉的魚鉤上面是有非常多的細菌，而魚鉤等於直接把細菌送到皮下滋生，若發炎化膿潰爛，除了癒合遙遙無期，可就真的會破相了。

另外，田知學說，部分病人吃了抗生素傷口仍然有是紅、腫、熱、痛等狀況， 甚至封蜂窩性組織炎，必須做清創手創，特別是有抽菸、糖尿病、肝硬化等族群更加危險。

她提醒，不只是釣魚魚鉤，只要是被尖銳物敏穿刺最好都直接來急診，不要嘗試自己拔出來處理，例如使用縫紉機手指被穿過去，或是釘槍、十字弓等都不建議硬拔，甚至是打架被刀捅等，應該用毛巾固定撐著傷口，並儘速至醫院檢查，有的傷口可能會傷到骨頭，或是有倒勾，硬拔會造成更大傷害。