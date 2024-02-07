過年打牌久坐 復健科醫師教你3招伸展操緩解腰痠背痛

腰背旋轉伸展。（祥太醫院提供）

9日農曆除夕，年節家家戶戶圍爐大團圓，許多民眾與家人或好友聚會，看電視、玩手機，打麻將或打撲克牌，久坐不動，往往會產生肩頸痠痛或腰痠背痛的問題，台灣嘉義市祥太醫院復健科醫師羅嘉元教你伸展操，緩解腰痠背痛。

羅嘉元說，依據過往經驗，農曆年後復健科門診求診人數增加，常是因年假維持同一姿勢過久，造成肌肉骨骼不適。打牌過程可能因為桌子過高或椅子過低，加上需要低頭或頭部往前伸，導致後頸上背肌肉無法自然放鬆過度緊繃，時間久了便會產生痠痛感。

另，看電視或使用手機過久，除造成眼睛不適，也會因為過度入迷導致長時間久坐。坐著時間太長會造成腰椎壓力過大，加上不良坐姿或翹腿導致骨盆歪斜，造成腰背肌肉僵硬不適。

羅嘉元建議久坐1小時一定要起身活動，除伸展筋骨，也可預防坐太久導致血夜循環不良造成血栓。提供3招椅子上就可做伸展運動，教大家連假期間肌肉不緊繃。

「頸部側向伸展」：坐有靠背椅子上，挺胸目視前方，一手扶於椅子側邊下緣，另一手按壓頭部往對側伸展，此時會感到側頸肌肉被拉伸，持續15至30秒，重複數次。

「軀幹側邊伸展」：坐姿時雙腳打開與肩同寬，手掌朝上交握於頭頂上，以這個姿勢，慢慢地彎向一側。保持不動十秒鐘，然後回復原來的姿勢。接著以同樣方式彎向另一側。動作重複數次。

「腰背旋轉伸展」：坐姿時下半身固定，盡量扭轉上半身，手扶椅背往後看，持續15至30秒，重複數次。