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北榮醫師忘年會昏倒特殊醫材搶救 6日向院長說了這句話

記者沈能元／台北即時報導
一位北榮骨科住院醫師昨於忘年會表演倒地，據了解，院長陳威明剛剛發給院內同仁一封信指出，該名醫師剛剛已可以清楚和院長溝通，並說「院長好及謝謝同仁幫他忙」，相信這兩天就可以轉出加護病房。（本報資料照片）
一位北榮骨科住院醫師昨於忘年會表演倒地，據了解，院長陳威明剛剛發給院內同仁一封信指出，該名醫師剛剛已可以清楚和院長溝通，並說「院長好及謝謝同仁幫他忙」，相信這兩天就可以轉出加護病房。（本報資料照片）

台北榮總骨科上月27日舉辦忘年會，卻傳出一名骨科住院醫師當場昏倒。對此，台北榮總院長陳威明當時即證實，確實有位第一年住院醫師在台上表演後，倒在舞台上，當時所有在場的醫護同仁全部湧上搶救。

據了解，就在6日，該名骨科醫師經過11天搶救，終於傳出好消息，陳威明稍早發給院內同仁一封信指出：

「親愛的同仁，先祝福大家新年快樂，過年幾天的連假好好的放鬆、休息、陪陪家人。我們的骨科住院醫師剛剛已經可以清楚和我溝通，也向我說「院長好及謝謝同仁幫他忙」，相信這兩天就可以轉出加護病房，朝完全康復之路前進，謝謝所有親愛的同仁，『榮總人救回榮總人』！威明見證這一切，深深受到感動，感恩大家，我們可以放心過個農曆新年！威明敬上」

其實，在事發隔天（1月28日)，當時陳威明就發給院內同仁一封信指出，台北榮總醫療團隊拚了一整夜，終於把住院醫師搶救回來，剛剛住院醫師已經甦醒，四肢正常活動，但心臟問題還需後續的治療，目前全院同仁士氣大振。

據了解，其實在搶救的過程，驚險萬分，除立即幫該名醫師進行氣管插管、接上葉克膜，更動用「輔助型人工心臟」；如今，經搶救後，包括氣管插管、葉克膜、輔助型人工心臟都以撤除，院內同仁驚呼這是醫療奇蹟，目前該名醫師已在恢復中。

陳威明日前於事發後表示，因忘年會地點就在北榮對面的餐廳，事件發生後30分鐘內，該名醫師就被送到醫院，當時已裝上葉克膜全力救治，所有的北榮同仁都是爸爸媽媽的心肝寶貝，更是他心頭上的一塊肉，發生這起憾事，院方一定會積極搶救，希望大家一起為這名醫師集氣，度過難關。

陳威明說，他上任後，因自己不喜歡喝酒，也要求各科部舉辦餐會、忘年會時，禁止灌酒、逼酒或強迫同仁表演；該醫師當天並沒有喝很多酒，但本身有先天性心臟問題，並已排除是心血管問題，其餘病情基於病人隱私，不方便對外透露，希望外界多給予院方、該名醫師家屬空間，院方一定會盡力救治。

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