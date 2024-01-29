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蕭美琴謝票途中確診自曝戴兩層口罩 醫師：戴一層效果較佳

記者賴昀岫／台北即時報導
民進黨副總統當選人蕭美琴（前中）29日快篩發現確診COVID-19，在參拜白沙屯拱天宮時戴著2層口罩，面對民眾也提醒不握手、零接觸。（中央社）
民進黨副總統當選人蕭美琴（前中）29日快篩發現確診COVID-19，在參拜白沙屯拱天宮時戴著2層口罩，面對民眾也提醒不握手、零接觸。（中央社）

台灣第16屆副總統當選人蕭美琴二度確診新冠肺炎，她表示依照衛福部指引全程戴口罩，但表示戴了兩層口罩，不用餐，也不握手，跟人保持距離零接觸。醫師表示，美國疾病管制局（CDC）曾指出，學理上戴一層防護力會比戴兩層佳，可選擇一般醫用口罩或無氣閥的N95口罩；年關將至，也可準備含快篩試劑、口罩、常用的呼吸道疾病用藥的醫藥包。

蕭美琴29日透過臉書表示：「剛剛去苗栗謝票活動的路上，因有鼻塞症狀，在車上做了快篩結果陽性，第二度確診。跟賴副總統以及活動主辦人說明後，還是依照衛福部的指引全程戴口罩（我戴了兩層），但不用餐也不握手，跟人保持距離零接觸，完成了苗栗兩場感恩活動。」

她也說：「在此對熱情想拍照或伸手握手而沒握到的大家說抱歉，為了保護大家，這幾天後面的活動就先取消不出席，也請大家體諒。希望昨天在台中有跟我近距離互動的朋友們都平安健康！最近天氣變化大，除了Covid-19還有流感正在快速傳播，請大家保重身體！」

新光醫院感染科主任黃建賢說，就學理而言，美國CDC曾公開說明，口罩建議配戴一層不戴兩層，如需要有較高的防護力，可以選擇沒有氣閥的N95口罩，或是一般的醫用口罩，因為口罩的鼻梁處有鐵片，透過將鐵片彎成適合的形狀，已將口罩密合在臉部，如果戴了第二層口罩，反而可能會影響第一層口罩的密合度。

針對臨床上的呼吸道疫情，黃建賢說，近幾周包含新冠肺炎、流感、一般感冒等呼吸道疾病都有增加，隨著年關將至，民眾會和親友聚餐或旅遊人，所到之處也包含人口密集的場域，「預期放完長假後，病人一定會變多」，呼籲高危險族群還是盡可能接種疫苗。

除了口罩能戴就戴外，也應該要勤洗手，黃建賢表示，有些病毒是透過手部接觸而來，民眾去過人流密集的地點，例如搭乘捷運後，或是用餐前，都要記得洗手，如果手上有鼻涕或分泌物等髒污，就用肥皂等濕洗手；如果沒有這些髒污，則可使用乾洗手進行手部清潔。

民眾也可以自行準備醫藥包，黃建賢說，目前流感快篩仍須由醫療人員執行，不過新冠肺炎家用快篩，可由民眾自行完成，加上過年期間可能缺貨，還是要準備，加上感染新冠肺炎，早期可能篩不出來，有症狀可能會需要連續篩2至3天，建議以每人3劑的數量準備快篩試劑；還可以準備日常用量的口罩；呼吸道容易感染，如過敏或容易咳嗽的民眾，也要準備常備藥。

準副總統蕭美琴透露，自己二度確診新冠肺炎。（本報資料照片）
準副總統蕭美琴透露，自己二度確診新冠肺炎。（本報資料照片）

口罩 新冠肺炎 流感

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