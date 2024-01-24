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胸悶一定是心肌梗塞？ 醫曝這種悶痛和你想的不一樣

記者沈能元／台北即時報導
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，真正心肌梗塞的胸悶，常是胸口出現一大片、大範圍、無法指出正確位置的悶痛感，若同時合併呼吸喘、呼吸困難、心悸等症狀，應懷疑是心肌梗塞所致，須立刻就醫。（圖／123RF）
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，真正心肌梗塞的胸悶，常是胸口出現一大片、大範圍、無法指出正確位置的悶痛感，若同時合併呼吸喘、呼吸困難、心悸等症狀，應懷疑是心肌梗塞所致，須立刻就醫。（圖／123RF）

寒流來襲，全台各地寒冷，心肌梗塞發生情形增加，其症狀常見為胸悶、胸痛，但心肌梗塞的胸悶與一般胸悶，民眾常弄不清楚。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，心肌梗塞常見症狀為胸悶、胸痛，但最近各公司正在舉辦尾牙，很多人可能吃多了、喝多了，造成腸胃不適、胃食道逆流，或年關將近，生活、工作壓力大等都會引起胸悶等不適，心肌梗塞的胸悶到底有何不同？

天冷時，民眾出現胸悶症狀，往往會特別擔心是不是罹患心肌梗塞？林謂文說，心臟在胸腔深處的位置，外面是摸不到的，如果胸口的悶痛感是接近皮膚，且是單一點位，或感覺像是尖銳物的刺痛感，或一般的抽痛，通常不是心肌梗塞引起的胸悶，而是肌肉、神經所引起的疼痛。

林謂文指出，真正心肌梗塞的胸悶，常是胸口出現一大片、大範圍、無法指出正確位置的悶痛感，胸口感覺有如被一顆大石壓住，有著掐縮、壓縮的擠壓感，這種就是內臟缺氧的疼痛，但這時並非只有胸悶或胸痛症狀，還需合併呼吸喘、呼吸困難、心悸、暈眩、頭暈、反射性頭痛、冒冷汗等上述任一症狀，此時應懷疑是心肌梗塞所致，務必提高警覺立刻就醫。

林謂文說，當民眾抵達醫院後，醫師會經詳細問診，若診斷為心肌梗塞的典型症狀都會再進一步檢查確認。另若天氣冷、低溫、運動後、爬樓梯、情緒壓力大所引起的胸口不適，應注意是否為心絞痛等心臟血管方面的問題，也應盡速就醫檢查。

林謂文提醒，65歲以上長者、三高患者、曾有心腦血管疾病病史者，均為心肌梗塞高風險族群，寒流來襲，一定要注意身體保暖，減輕壓力、遠離菸酒，慢性病人切記按時吃藥，保護心腦血管健康。

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