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大選嘶吼+這2狀況齊發 醫：聲音沙啞患者增3成

記者賴昀岫／台北即時報導
大選剛結束，各候選人和支持者在選戰期間都聲嘶力竭地拉票。示意圖，圖中人物與新聞無關。（聯合報系資料照片）
大選剛結束，各候選人和支持者在選戰期間都聲嘶力竭地拉票。示意圖，圖中人物與新聞無關。（聯合報系資料照片）

台灣大選剛結束，各候選人和支持者在選戰期間都聲嘶力竭地拉票，多少有出現聲音沙啞的狀況。醫師建議，3至5天未自行修復，就要到耳鼻喉科就醫，且最近呼吸道疾病流行、尾牙聚會又多，這段時間的患者，增加3成左右。治療上可使用藥物、聲音休養等，坊間常用的檸檬水、彭大海或喉糖，最好都先避免，用溫開水舒緩喉嚨受損狀況最佳。

13日開票之夜幾家歡樂幾家愁，許多政治人物上台發表感言時，都明顯聽得出聲音沙啞狀況，部分積極投入的熱情支持者也有同樣的情形，振興醫院耳鼻喉部嗓音醫學中心主治醫師張智惠說，選舉期間一直嘶吼、喊叫或長時間大聲用聲，最怕的就是聲帶急性受傷。

張智惠說，聲帶有分表面和深層，跟其他組織一樣有些微血管分佈，嘶吼、喊叫可能為聲帶表面微血管破裂，就像皮膚一樣，出現瘀青、水腫、血泡產生等風險，急性受傷會出現講不出話、聲音斷掉等風險，建議民眾可以觀察自己的聲音，3至5天沒有自行修復甚至加劇，就要到耳鼻喉科做聲帶內視鏡檢查。

除了選舉外，張智惠表示，近期流感或者新冠肺炎、一般感冒等盛行，萬一上呼吸道感染，出現長期咳嗽、鼻涕倒流、喉嚨疼痛或腫脹等，聲音又出現急性症狀，會讓聲帶嚴重程度再加劇，如果變化聲音沙啞求診，短時間內處理都可以恢復到正常狀況。萬一沒控制好，又持續咳嗽，或覺得有異物感清喉嚨，都會延遲修復時間，造成沒辦法修復的後遺症，嚴重者可能需要微創手術。

張智惠說，聲帶受傷可能是表面長出聲帶結節囊腫、出血性血泡等，但也有一部分是聲帶微血管破裂，造成聲帶血腫或水腫，音質會變得比較低沉，例如女生的聲音，變得像男聲般低沉或菸酒嗓；男性聲音改變，則是聲音聽起來容易破裂或有雜音，不像正常音質乾淨，看選前之夜候選人發言都可以聽得出來。

治療方面不外乎使用藥物及聲音休養，不過，張智惠指出，有些人以為急性聲帶受損的修復，是完全不說話或者用假音，聲帶修復需要時間，少說話一定是需要，「但其實用真聲說話更不會受傷」，很多人也會用檸檬水、彭大海或喉糖舒緩，「但最好其實還是溫開水，盡量不要有任何含糖、酸性物質，或是讓胃食道逆流的飲食刺激」，也可以搭配消腫，或是口服微量類固醇、喝胃乳等舒緩。

歌手、配音員、街頭藝人等每天有使用聲音的族群，聲音受損的狀況跟選舉過後失聲完全不同，這些人要觀察聲帶有無老化，因為正常聲帶開始有點缺損，會造成聲音膠原蛋白層開始流失、肌肉開始萎縮，導致聲音的持久度、耐力穩定度不好，造成高音上不去，或者唱3、4小時就覺得喉嚨痛等，保養方面，要先檢查聲帶沒有其他受傷問題，建議上反應訓練，加強肌肉黏膜層訓練及耐力持久度，如經1至2個月訓練都無法恢復，需要手術協助。

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