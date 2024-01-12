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冷氣團來襲竟全身癢到不行 皮膚科醫師曝止癢5大要點

記者沈能元／台北即時報導
皮膚科醫師趙昭明說，冷氣團來襲，應穿著透起材質的衣物，避免身體過於悶熱，引發冬季癢症狀。（本報資料照片）
皮膚科醫師趙昭明說，冷氣團來襲，應穿著透起材質的衣物，避免身體過於悶熱，引發冬季癢症狀。（本報資料照片）

今年冬天冷空氣一波波，11日還有強烈大陸冷氣團影響，全台寒冷。近期不少民眾常感覺皮膚十分搔癢，紛紛到皮膚科門診就醫。一名60多歲男性日前四肢、肚皮、背部皮膚癢，而用力搔抓，沒想到連續幾天抓癢後，皮膚竟變得粗糙，更出現皮膚破損、輕微滲血情形。經醫師檢查，男子確診為冬季常見的「冬季癢」，也就是「缺脂性皮膚炎」。

收治病例的開業皮膚科醫師趙昭明說，原因是氣溫及濕度下降，皮膚變得乾燥、搔癢，但問診發現，男子合併有糖尿病、腎功能不佳，且近期血糖控制不佳，導致症狀更加惡化。

趙昭明表示，近期門診中，冬季癢患者有所增加，好發原因除氣溫、濕度下降，也與年齡、慢性疾病有關，當年紀增長，皮膚容易老化、乾燥，而患有糖尿病、腎功能不佳者，皮膚狀況本就不佳，再經搔抓，症狀更為嚴重。

他說，冬季癢好發族群多為中老年人，部位多在軀幹、四肢，如果過度搔抓，容易引起皮膚炎，症狀嚴重更可能導致蜂窩性組織炎。

趙昭明近期發現，部分年輕人也罹患了缺脂性皮膚炎，門診就有一名30多歲女性因皮膚搔癢就醫，檢查發現，四肢都有明顯抓痕，且以小腿皮膚最為嚴重，詢問發現，原來是女子才剛從日本旅遊返國，因日本天氣更冷，又去泡溫泉，造成皮膚乾燥、搔癢，返國後立刻就醫。近期許多民眾出國旅遊，尤其是前往緯度較高的國家，返國後皮膚都出現相似的困擾。

民眾如何遠離冬季癢，趙昭明提出五大要點：

一、冬天氣溫、濕度低，皮膚容易乾燥，一定要多喝水，並適時塗抹乳液，讓皮膚保濕，降低搔癢感。

二、冬天天冷洗澡時，水溫切忌太熱，避免皮膚油脂流失引起乾癢，若要泡溫泉，泡完後，應用毛巾輕輕擦拭皮膚，再擦上保濕乳液。

三、冷氣團來襲，多添加衣物時，應選擇透氣材質的衣物，避免身體過於悶熱，引起皮膚乾癢。

四、當皮膚出現乾燥、搔癢等，為冬季癢嚴重症狀時，應速就醫，以服用抗組織胺藥物治療。

五、中老年人及糖尿病、腎功能不佳等慢性疾病患者，為冬季癢高危險族群，應多加以注意，慢性病患應按時服藥、穩定病情。

皮膚科醫師趙昭明說，冬季癢好發族群多為中老年人，部位多在軀幹，其中又以皮膚較薄的...
皮膚科醫師趙昭明說，冬季癢好發族群多為中老年人，部位多在軀幹，其中又以皮膚較薄的小腿最為常見。（趙昭明醫師提供）

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