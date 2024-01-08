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左眼有黑影原來是黃斑部裂孔 醫：術後視力恢復視不同條件

記者黃寅／台中即時報導
長安醫院眼科醫師彭書昱。（長安醫院提供）
長安醫院眼科醫師彭書昱。（長安醫院提供）

一名60多歲的男性最近左眼有黑影，追蹤了幾個月後，狀況越來越嚴重。台灣長安醫院眼科醫師彭書昱診斷發現，他的左眼黃斑部裂了一個大洞，診斷是黃斑部裂孔，經施以微創黃斑部手術後，眼前的黑影逐漸縮小，且從黃斑部的斷層影像來看，裂孔顯示癒合跡象。

但彭書昱說，儘管手術可以改善黃斑部的結構，但患者要了解，結構上復原不一定意味著功能上完全復原。手術後的視力確實會有所改善，但具體能恢復到何種程度，則取決於病患的體質、受損程度，以及治療的時機等因素。因此，若眼睛出現任何狀況，一定要及早尋求醫師診斷和詳細檢查，以免延誤治療，造成視力損失甚至失明的風險。

彭書昱說，黃斑部位於視網膜的中心，當黃斑部受損，視力就會嚴重受到影響。而黃斑部裂孔，是指黃斑部出現圓形破洞，通常是由於眼球內的玻璃體與黃斑部之間的黏附過於緊密所導致的。

隨著年齡的增長，玻璃體會逐漸退化並與黃斑部分開，但在有些人身上，玻璃體與黃斑部的黏附過於緊密，導致在分開的過程中黃斑部被拉破，從而造成視野缺損。

他說，目前治療黃斑部裂孔的主要方式是透過「微創黃斑部手術」利用視網膜自身的內界膜作為蓋子，覆蓋在裂孔上，以促進裂孔的癒合或縮小。且手術有健保給付，患者不必擔心費用的問題。

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