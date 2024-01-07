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選前黃金周猝死恐增 造勢場人流超過這數字非常危險

記者賴昀岫／台北即時報導
急診科醫師提醒，到造勢場合替支持的候選人加油時，如出現胸悶胸痛，切記要撥打119。示意圖。（本報資料照片）
急診科醫師提醒，到造勢場合替支持的候選人加油時，如出現胸悶胸痛，切記要撥打119。示意圖。（本報資料照片）

台灣本周六就要投票了，7日是選前最後衝刺的「黃金星期天」，周三又有大陸冷氣團襲台，天氣變化劇烈。不少民眾會到造勢場合替支持的候選人加油，不過天氣冷加上情緒激昂，猝死、腦中風、心肌梗塞的機率會提高，如出現胸悶胸痛，切記要撥打119，不要自行駕車或搭親友的車前往；另外，也要留意現場人員間安全距離，如每平方公尺站立4人以上，就屬於非常危險的壅擠場合，出現突發狀況時的推擠、踩踏等風險也會提高。

日前高雄跨年晚會傳出有人持刀揮舞，在舞台上表演的樂手，則脫口說出「有人帶刀」，雖後來證實是虛驚一場，但當時台下群眾出現騷動，形成推擠、尖叫聲四起，有人跌倒受傷，有人受到驚嚇、換氣不足；昨晚也有造勢場合，查獲民眾攜帶空氣槍等物品，如未及時發現，恐釀混亂。

針對這類大型活動，可能發生的群眾推擠事件，中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長、急診科醫師高偉峰說，大型活動容易出意外的時間點，不外乎出入場以及過程中的突發事件，如演唱會現場燈光突然關閉等。

高偉峰指出，大型活動的人員間安全距離為，每1平方公尺站立2個人，2至4人則是「黃色警戒」，超過4人是非常危險的壅擠場合，如有驚嚇狀況出現，相關風險也會提高。

情緒激昂時，會使交感神經興奮，心血管疾病發作的風險相對提高，高偉峰表示，當中又以冠狀動脈心臟病需要特別注意，醫學研究顯示，交感神經興奮時，猝死、腦中風、心肌梗塞等疾病發生機率都會比較高。

高偉峰提醒，如有高血壓、心律不整等病症的民眾，一定要規律服藥，另外，人體散熱的機轉中，有超過50%的熱散失都是透過輻射的途徑，又有半數是從頭頸部散失，要注意保暖，添加圍巾、帽子等都是需要的。

猝死最常見的是心臟病突發，高偉峰說，有胸悶胸痛症狀時時，先停下來休息，同時要儘速撥打119，因為約有半數患者，屬未到達醫院心臟停止，美國心臟學會建議，患者不要自行開車，或搭乘親友的車前往醫院，撥打119可由專業救護人員提供初步急救。

猝死 心臟病 中風

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