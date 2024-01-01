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台人關心日本7.6強震 急診醫：突遇地震速做三件事救命

記者沈能元／台北即時報導
日本石川縣1日強震後，該縣輪島市的道路出現裂縫。（路透）
日本石川縣1日強震後，該縣輪島市的道路出現裂縫。（路透）

日本石川縣能登半島在當地時間1日下午4點10分發生規模7.6強烈有感地震，距離震央相當接近的輪島市，地面出現大規模龜裂，民眾紛紛逃往室外躲避。台灣民眾關心日本強震，新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君說，台灣地震相當多，發生地震時，呼籲室內民眾第一時間向戶外跑，戶外民眾也應緊急避難，避免受困室內，遭壓傷砸傷。

台灣2022年9月在台東縣池上鄉，發生苪氏規模6.8的淺層地震，造成台東、花蓮地區多處道路坍方、橋梁中斷及民房倒塌的不幸災情。

薛承君表示，地震發生第一時間，在室內的民眾應盡速往外跑，第二、如果來不及跑，應盡速躲在桌子下、穩固的家具下，第三、隨身攜帶手機、哨子等可以發出聲音的物品，以防受困後，讓救難人員方便定位加以搜救。不過，如果建築物因地震倒塌嚴重，恐也不易救災，如果民眾受困時間長，可能造成嚴重脫水，或是傷勢嚴重撐不到被搜救出來仍可能死亡。

地震發生第一時間於災難前期，民眾容易被掉落物品砸傷、壓傷，薛承君說，此時傷勢以外傷為主，壓砸傷容易致病部位為頭部、胸口、腹部。受困屋內民眾則可能有四肢被壓砸傷的情形，造成神經、血管受損，且因未及時救出，肢體壓力逐漸過高，出現腔室症候群，最後恐需截肢，其黃金救援時間與傷勢嚴重程度、年齡有密切關係，愈早救出愈好。

薛承君指出，已逃出民眾遭逢強震，可能一時情緒難以恢復，常忽略自己有壓砸傷勢，導致惡化，建議強震時遭逢任何外傷都應盡速就醫。至於強震災難後期，災民可能因心理壓力，而引發創傷後症候群，也須多加留意。

薛承君說，台灣地震多，但自1999年921大地震後，當發生地震時，中央與各縣市均會成立緊急醫療應變中心，便緊急通知所有急救責任醫院動員，緊急調度所有醫護人員搶救傷患。有別於921大地震時，所有救難人員進入災區後，無人指揮，造成醫療資源無法有善利用的情形，現在國內相關救災體系已有豐富經驗，急救責任醫院每年也會進行1至2次地震災難應變演練，隨時保持警覺。

至於，如果強震發出海嘯警報時，薛承君說，此時在海邊的民眾應盡速離開海邊，並往高處逃跑，但國內民眾對此警覺較為薄弱，從每次颱風過境，還是有民眾前往海邊觀浪、捕魚，如不小心就容易發生憾事，政府應多宣導，呼籲民眾注意自身安全，當有海嘯、颱風時應遠離海邊。

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