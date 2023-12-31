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台灣跨年夜愈晚愈冷還飄雨 4大指引助保暖、迎新年

記者鄒尚謙／台北即時報導
中央氣象局指出，從跨年夜到元旦氣溫明顯下降，降雨機率也提高，保暖工作不可少。（聯合報系資料照）
中央氣象局指出，從跨年夜到元旦氣溫明顯下降，降雨機率也提高，保暖工作不可少。（聯合報系資料照）

台灣跨年夜愈晚愈涼，迎接新年的民眾要注意。中央氣象局指出，從跨年夜到元旦氣溫明顯下降，降雨機率也提高，保暖工作不可少。衛福部國健署提醒，天氣冷要注意的「5大事項」，同時有三高的民眾更要留心，除了罹患心血管疾病的風險更高，溫差過大的環境還更容易誘發心臟疾病，可參考4大指引做好保暖工作。

根據中央氣象署天氣預報資料顯示，跨年夜至至明年1月1日將有另一波東北季風增強，北部及東北部天氣明顯轉涼，跨年夜至元旦清晨是這波冷空氣最冷的時候。

國健署長吳昭軍表示，心血管疾病是「沉默殺手」，很多患者直到首度發病後，才知道自己健康出了狀況。尤其，高血壓、高血糖、高血脂是心血管疾病的三大危險因子，且「三高」患者未來得到心臟疾病的風險比一般人高，天冷及溫差過大時，特別容易誘發心血管疾病。

根據WHO資料顯示，約8成的過早死亡其實是可以避免的，為預防低溫引發心血管疾病所導致的重病或死亡。吳昭軍提醒，天冷時得注意5大事項，「保暖」、「熱身」、「補水」、「室內外進出的環境溫差」以及「攝取食物或熱飲（湯）的溫度」，同時也多關心周遭親朋好友的健康狀況，方可平安健康迎接新的一年。

為預防低溫引發心血管疾病所導致的重病或死亡，國健署提供了「暖心4指引」：

1.衣：穿著保暖衣物，加強「頭頸」部及「四肢末端」的保暖，跨年出遊的民眾應最外層可再添加具有防濕與防風功能的外套。

2.食：年末聚餐多，飲食要均衡，避免大吃大喝；另建議隨身攜帶溫開水以便隨時補充，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，攝取食物的溫度不要超過65度。

3.住：不要忽略室內溫度過低對身體的影響，即使在家也要備妥保暖衣物在隨手可拿到的地方；但使用瓦斯爐或熱水器則應注意通風，避免一氧化碳中毒。

4.樂：民眾如要泡溫泉應注意每次勿超過15分鐘、水溫勿超過40℃。建議最好在飲酒或吃大餐後，間隔2小時以上再泡，且結伴而行可相互照應。

一旦出現疑似胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順的中風症狀時，迅速撥打119搶回寶貴生命。

跨年夜天氣愈晚愈冷，降雨機率升高，保暖工作務必做好再出門跨年。（中央氣象署提供）
跨年夜天氣愈晚愈冷，降雨機率升高，保暖工作務必做好再出門跨年。（中央氣象署提供）
跨年夜天氣愈晚愈冷，降雨機率升高，保暖工作務必做好再出門跨年。（中央氣象署提供
跨年夜天氣愈晚愈冷，降雨機率升高，保暖工作務必做好再出門跨年。（中央氣象署提供

心血管疾病 三高 低溫

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