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跨年夜嗨吃薑母鴨 營養師：切勿吃了去抽菸 造成心血管危險

記者鄒尚謙／台北即時報導
營養師劉怡里提醒，不少民眾吃薑母鴨、羊肉爐等燥熱食物後，又到店家門口抽菸，三高民眾血管容易驟然收縮，造成心血管危險，要特別注意。（本報資料照片）
營養師劉怡里提醒，不少民眾吃薑母鴨、羊肉爐等燥熱食物後，又到店家門口抽菸，三高民眾血管容易驟然收縮，造成心血管危險，要特別注意。（本報資料照片）

跨年夜好嗨，與朋友齊聲倒數迎接2024，聚餐上佳餚、美酒不可少，尤其天冷更適合吃薑母鴨暖身。不過，營養師提醒，不少民眾吃薑母鴨、羊肉爐等燥熱食物後，又到店家門口抽菸，三高民眾血管容易驟然收縮，造成心血管危險要特別注意。歲末年終聚餐多，要吃得盡興也要吃得健康，營養師也建議飲食「順序」調整一下，就可以讓身體血糖穩定不飆升。

台灣31日晚天氣降溫，在外民眾務必留意保暖，降雨機率提高，薑母鴨、羊肉爐等鍋類餐飲也成為民眾的聚會選擇。營養師劉怡里表示，由於這類鍋物都會添加酒類在其中，有時民眾更會議邊飲酒一邊吃，酒精的攝取量偏高，血管會開始舒張，促進血液循環，但切忌跑到外頭抽菸。

劉怡里指出，天氣冷會造成血管收縮，民眾吃了暖熱的羊肉爐、薑母鴨後，血管舒張的狀態，有人習慣會到門口抽菸，但室內外氣溫驟變，恐讓舒張的血管驟然縮緊，很容易誘發心血管疾病，尤其是三高患者更要注意，飲酒過量也會導致脂肪肝，建議搭配水飲用，加快新陳代謝。

歲末年終除了跨年與朋友同聚，公司尾牙也相當多，不免大魚大肉的頻率增加，要如何吃得精巧避免發胖。劉怡里建議，公司聚餐有時無法選擇餐廳，但可以自行「控制飲食順序」，可以「先吃蛋白質、膳食纖維」，不會讓身體的血糖增加太多，過10至15分鐘後再吃澱粉類，便能夠穩定血糖，不至於飆升後血糖震盪，造成肥胖。

不過，聚餐中有些「隱藏澱粉炸彈」要注意。劉怡里指出，許多菜餚調製上相當美味，因為加了「勾芡」，但這類菜品都是添加太白粉製成，一不小心就吃太多澱粉，相當容易使血糖飆升；好吃的「炸湯圓」更是要注意，由於糯米的澱粉大多全是由「支鏈澱粉」組成，容易使血糖飆高，攝取上要特別注意，「米糕、油飯、芝麻球」也都是糯米做的，攝取上要注意。

劉怡里表示，雞湯中可以避開較油的「雞翅」，少喝湯多吃料；若真的沒辦法避開，則在大餐的前後一天都盡量清淡飲食，大餐搭配「無糖飲」，吃完後一天再加上「運動」。歲末年終難免聚會多，但其實自我調控一樣能吃得盡興同時維持健康。

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