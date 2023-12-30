「成人半年洗牙」低於5成 醫警告：中風風險恐增6成
台灣健保給付民眾每6個月洗牙一次。台北市牙醫公會30日舉辦「台北銀髮族口腔真幸福 民眾衛教活動」，牙醫師指出，台灣牙醫門診利用率提升，但成年族群洗牙等健保牙醫服務利用率仍低於50%，80歲以上長者更不到4成，研究顯示沒有規律洗牙習慣的民眾，中風機率高出6成，呼籲民眾養成口腔健康習慣。
台北市牙醫師公會常務理事溫斯勇表示，一項以健保資料庫為基礎的回溯性研究分析「每6年洗牙6次以上」的經常洗牙族群，與「每6年洗牙5次以下」得不常洗牙族群，兩組對照共120萬人資料，追蹤5年後發現，不洗牙民眾發生中風的比率比常洗牙民眾增加6成之多；過去也有研究指出，牙周病與心血管疾病發生機率呈現正相關。
溫斯勇說，洗牙減少中風的機轉，主因應是「口腔發炎」情況減輕。若口腔持續、反覆發炎，血管管壁彈性下降，發生血管破裂、阻塞的比率也會提升，若發炎因子進一步擴及至其他處血管，恐會引發心血管疾病，但確切機轉仍有待確認。
台灣即將邁入超高齡社會，溫斯勇表示，除引起心血管疾病，口腔發炎、牙周病也與糖尿病有關。建議民眾定期規律洗牙，利用健保給付每半年一次洗牙，以及今年3月起，針對65歲以上、慢性病等族群，每3個月一次塗氟的政策，不符健保資格的民眾，也可定期自費塗氟，並培養定期追蹤的口腔健康管理習慣，「護『齒』也養『身』。」
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