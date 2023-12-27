48歲男子患高血壓卻任意服藥 不料引發急性主動脈剝離

楊文義醫師表示，不正確的用藥行為，讓血壓不穩定，反而會造成嚴重傷害。（大千綜合醫院提供）

48歲劉姓男子有高血壓 病史，日前吃過晚餐後，突然發生劇烈胸痛，從一開始的前胸痛延伸到後背痛，家人將他送醫急診，經電腦斷層檢查，確認為急性主動脈剝離。幸好在接受緊急手術後，已順利恢復健康。醫師詢問病史發現他任意改變血壓藥的服用方式，常自行停藥或加量，才因此釀禍。

台灣大千綜合醫院心臟外科醫師楊文義表示，病患平日雖服用降血壓藥物，但服藥量卻是按自己想法決定，如果量到血壓較高就吃藥，甚至自己加量；如果血壓量測正常，就自行停藥不吃；許多病人都認為有吃降血壓藥就能控制高血壓，但不正確的用藥方式卻會導致血壓不穩定，讓血管在忽高忽低的張力影響下，造成嚴重傷害，甚至發生主動脈剝離的危險情況。

主動脈是全身最大的動脈，也是承受心臟壓力衝擊的最前線，當血壓不穩定造成主動脈剝離時，最典型的症狀就是前胸和後背突然發生劇痛。如果沒有緊急接受治療，容易造成大出血或心包膜填塞而死亡，因此必須把握黃金治療時間，才能降低死亡率。