「找不到做父親動力」張兆志宣布離婚 醫分析3大可能原因

張兆志（右）宣布結束6年婚姻。（取材自臉書）

台灣藝人張兆志稍早在臉書 宣布，和結婚10年的太太許允樂，因對生小孩無法達成共識而決定離婚，並提到「我始終提不起，也找不到做父親的動力」。醫師指出，這類個案可能受生、心理因素影響，心理方面可能有3大原因，包括想像「彼得潘」那樣無憂無慮，還沒準備定下來、本身較容易焦慮、重心在別的事物等，排除這些因素，可能是憂鬱症 、睡眠障礙或原生家庭影響等。

張兆志發文提到，「我很高興妳終於確認想擁有自己的孩子這個想法，這個是誰都不能奪走與中斷妳的天命，我也很努力的想要跟上妳的想法並且實踐這個心願，但就是這麼點遺憾，我始終提不起，也找不到做父親的動力，即便我隱約感覺到我有可能會因為這樣而失去妳」。

針對「找不到做父親的動力」，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，臨床上碰到這樣的個案，會先了解為何沒有動力，是因為當下還沒準備好，還是有其他事情影響到？大部分去就醫的，「不是單純不想做、沒準備好」，都會有背後狀況，但也不排除有些是生理因素影響。

許正典分析，出現這樣的想法，可能成因有三個：

一、還沒準備好定下來：想要像「小飛俠彼得潘」那樣，無憂無慮、無拘無束，因為有孩子總是有牽絆，代表當事人的心態，可能還沒有成熟到下個階段。

二、男生可能本身比較容易焦慮，擔心自己當爸爸會做不好，就會造成困擾，有患者就醫時提到，自己會擔心未來兒子怎樣、女兒以後怎麼辦，對於還沒發生的事情就想很多，因為太焦慮而導致。

第三、可能就是單純重心要在事業或者其他方面，還沒辦法做這樣的準備。

許正典說，上述3種成因，可以用心理諮商或是心裡協談改善，整體需要3至6個月左右，初期會先了解是不是有個人成長因素，或者當下的成熟度真的還不足，醫療端要做的，就是如何讓患者相信，自己夠成熟，或是感到不那麼焦慮不安，之後才會是夫妻一起做諧談，了解雙方有沒有可以達成的共同目標，或者為什麼沒有共同目標、是否可能有共識等。

其餘可能的原因如憂鬱症、睡眠障礙和原生家庭因素，許正典說，憂鬱症本來就會有提不起動力的情形；有睡眠障礙的話，可能會覺得，本來就睡不好，生了小孩可能會讓自己更睡不著，這些會先使用藥物治療；至於原生家庭的因素，則可能因為自己的父親，留下創傷記憶經驗。