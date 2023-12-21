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飽受下背疼痛困擾？醫師：不要依賴輔具 這兩步很重要

記者李文德／台南即時報導
奇美醫院神經外科主治醫師洪翊傑（右）呼籲常下背痛的病患，應該要積極與醫師看診，輔以運動，更不要常依賴護腰等輔具。（記者李文德／攝影）
奇美醫院神經外科主治醫師洪翊傑（右）呼籲常下背痛的病患，應該要積極與醫師看診，輔以運動，更不要常依賴護腰等輔具。（記者李文德／攝影）

據台灣家庭醫學醫學會統計，8成國人一生中至少會遭遇一次下背疼痛，多數是因長期姿勢不良、搬運重物等引起，可能會演變成骨關節炎，奇美醫院神經外科主治醫師洪翊傑表示，臨床上發現脊椎退化所產生的疼痛會合併多部位，呼籲病人應該要積極與醫師看診，輔以運動，更建議國人平時也應適時「自我筋膜放鬆」、「加強背肌、核心肌群訓練」，不要過度依賴護腰等輔具」，可有效預防下背疼痛風險。

洪翊傑在記者會上以20歲從事農業行銷工作近5年的黃小姐為例，黃平時需要搬磚、肥料等重物，2年前開始出現右側下背疼痛，先後接受藥物、復健治療卻未見好轉，於是到奇美醫院就診，發現病灶來自於長期過度使用，引發累積性微小創傷、脊椎拉傷，姿勢不良導致腰椎小關節磨損。於是醫師建議她採取3階段治療，先以神經阻斷術確認源頭，再用高頻熱凝手術改善問題，隨後運動護理指導，教導黃小姐先放鬆肌肉，改善狀況後加強背、核心肌群。

洪翊傑指出，除了病人們可以利用這3階段方法改善外，其實平時也可預防，可先以自我筋膜放鬆、梨狀肌肉伸展法達到放鬆肌肉效果；護理促進護理師蔡雨宸在記者會當場示範如何運動，可以先以材質較硬的圓球，朝腰臀要較為痠痛部位舒緩，或雙腳與肩同寬，手扶牆身體向下達到放鬆背肌與臀肌。

而加強肌力訓練，蔡雨宸說，可以利用棒式、橋式、捲腹等運動，每次維持30秒，一天共做10次，達到加強背肌與核心肌群。

不過現在常看到許多長者常穿戴護腰等。洪翊傑建議，不要過度依賴這些輔具，最操勞、需要動到體力時配戴即可，以免肌力反而退化萎縮。洪翊傑也更建議常運動重訓的民眾，務必做好自我筋膜放鬆、梨狀肌肉伸展法放鬆肌肉，不管暖身或收操都要確實做，如此才能減緩下背疼痛的風險。

護理師當場示範如何自我筋膜放鬆，有效預防下背疼痛風險。（記者李文德／攝影）
護理師當場示範如何自我筋膜放鬆，有效預防下背疼痛風險。（記者李文德／攝影）
奇美護理促進護理師蔡雨宸示範，可用棒式、橋式、捲腹等運動，每次維持30秒，一天共...
奇美護理促進護理師蔡雨宸示範，可用棒式、橋式、捲腹等運動，每次維持30秒，一天共做10次，達到加強背肌與核心肌群。（記者李文德／攝影）
台灣家庭醫學醫學會統計，8成國人一生中至少會遭遇一次下背疼痛，多數是因長期姿勢不...
台灣家庭醫學醫學會統計，8成國人一生中至少會遭遇一次下背疼痛，多數是因長期姿勢不良、搬運重物等引起，更可能會演變成骨關節炎，脊椎退化等慢性背痛。（記者李文德／攝影）
奇美護理促進護理師蔡雨宸示範，可用棒式、橋式、捲腹等運動，每次維持30秒，一天共...
奇美護理促進護理師蔡雨宸示範，可用棒式、橋式、捲腹等運動，每次維持30秒，一天共做10次，達到加強背肌與核心肌群。（記者李文德／攝影）
護理師當場示範如何自我筋膜放鬆，有效預防下背疼痛風險。（記者李文德／攝影）
護理師當場示範如何自我筋膜放鬆，有效預防下背疼痛風險。（記者李文德／攝影）

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