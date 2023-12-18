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中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

婦人喝酒助眠卻罹憂鬱和焦慮 醫：找出睡眠障礙源頭

記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區身心門診醫師林靖容說，找出睡眠障礙源頭，才能解決失眠困擾。（澄清醫院中港院區提供）
澄清醫院中港院區身心門診醫師林靖容說，找出睡眠障礙源頭，才能解決失眠困擾。（澄清醫院中港院區提供）

46歲職業婦女工作和家庭兩頭燒，壓力大到頻頻失眠，喝紅酒助眠，越喝越多，睡前要喝下一整瓶才能入睡，凌晨醒來卻又睡不著。台灣澄清醫院中港院區身心門診醫師林靖容說，依賴酒精入睡，會改變睡眠結構，縮短深層睡眠的時間，打亂正常睡眠週期，喝酒助眠恐適得其反，越喝越失眠，應及早求醫，找出失眠原因，對症治療。

這位婦人把喝紅酒當做助眠入睡解方，已是10幾年來的習慣，剛開始只喝一杯紅酒，後來越喝越多，紅酒一整箱買，要喝上一整瓶才能入睡，先生笑她像酒鬼。但她還是不能不喝，不喝酒就完全睡不著；不喝失眠，喝了凌晨醒來也失眠，於是到澄清醫院身心門診求助。

林靖容說，酒精是中樞神經抑制劑，飲酒確實可以縮短入睡時間，讓人誤以為喝酒可以幫助睡眠，實際上，酒精的助眠效果非常短暫，在後半夜反而會增加淺層睡眠和清醒的頻率，醒來又失眠，長期喝酒助眠，恐惡性循環為嚴重的失眠。

經身心診談後，診斷該婦人因長期失眠及壓力，已出現憂鬱和焦慮症狀，林靖容要求她不能再喝酒助眠，改為適當劑量藥物調整情緒及睡眠，並叮嚀要按時回診。這期間也依據她的狀況調整藥物及安排心理治療，從生理和心理緩解她的酒精依賴。三個月後，婦人不但戒除酒精，白天的情緒和專注力也有所改善。

林靖容說，酒精飲料早已被國際癌症研究機構列為有致癌風險之虞，世界衛生組織亦指出任何程度的飲酒對健康都是不安全的。除了影響肝臟、心臟、腸胃、腦等器官，罹患癌症的機率也會大大增加，也可能會出現憂鬱、妄想、幻覺、認知功能退化等精神疾病。

她提醒，不要深信睡前喝酒可以幫助睡眠、解決失眠。失眠的原因很多，包括偶發性失眠、精神壓力、身體疾病、服用藥物等，喝酒無法解決失眠問題，應及早求醫，找出睡眠障礙源頭，才能解決失眠困擾。

失眠 癌症 致癌

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