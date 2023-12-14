親餵母乳直到寶寶出生1000天？婦醫：1年已是厲害成就

鄭博仁指出，媽媽們親餵母乳只要能達到「親餵1年」，已是非常了不起的成就。（本報資料照片）

台灣衛福部國健署調查發現，有9成的媽媽願意親自哺餵寶寶母乳，卻不知道該從何處下手，成為哺餵初期的徬徨與害怕，也有部分媽媽因此產生巨大的心理壓力。醫師表示，新手媽媽容易因母乳量不足、哺乳方式不準確、石頭奶等因素導致成就感低落，但只要前期衛教充足，並且不強迫一定要親餵母乳，都能夠提高成功率，親餵一年已是非常厲害的成就。

國健署調查發現，媽媽在哺乳期間最需要獲得支持的前三名狀況，分別為「有人教我哺育母乳的相關知識」、「有人教我如何哺乳」、「有人教我可以利用那些哺乳資源」。

台灣母胎醫學會創會理事長、中山醫院婦產科主治醫師鄭博仁表示，親餵母乳主要還是要依照孕產婦個人的意願，因此在產前的衛教相當重要，若不知道該如何著手，確實哺乳成功率會下降；在醫療機構時孕婦能夠有時間做足功課與準備，便能夠大大提升成功率。

鄭博仁說，親餵母乳是一體兩面的事情，對寶寶來說，母乳能夠提供充足的主要營養素以及維生素、葉酸等等，但前提是母親本身產後的營養狀況得要維持，才能幫助寶寶產生自然抗體；不過，另一方面，若遇到阻礙像是石頭奶、母乳量不足就容易產生挫敗感，導致心理壓力過大。

「母親需要的充分睡眠。」鄭博仁表示，愈小的嬰兒哺餵的頻率愈高，很容易影響到母親的睡眠，有時為了克服時差問題，有些母親也會採用吸乳器，事先將母乳汲出，改採瓶餵的方式，這樣也能幫助寶寶補充到足夠的營養。

鄭博仁指出，生命最初的1000天，對寶寶的大腦與智能發展相當重要，從懷胎9個月到出生2歲左右的這段時間，媽媽們親餵母乳確實是最理想的狀況，但其實只要能達到「親餵1年」，就已經非常了不起了，算是「功德圓滿」了，尤其台灣許多媽媽需要回到職場，若職場內不夠友善，確實沒有辦法達到親餵2年，也不宜要求母親一定要親餵1年或是多久的時間才是好的。

國健署則針對最常見的3項問題進行解惑，並拍攝衛教影片放到國健署的YouTube 頻道當中，提供新手爸爸媽媽們一同學習。

1.如何讓寶寶吸到奶水？

媽咪準備開始哺餵寶寶時，首先要先洗淨雙手，依自己舒適狀態，採取不同姿勢並保持心情愉快，讓寶寶與媽媽緊密相貼，寶寶身體與頭呈一直線，並且讓寶寶正確含住乳房後，可以看見寶寶有慢而深地吸吮及產生吞嚥的動作。

2.如何知道寶寶餓了或吃夠？

媽媽可以從3個部分觀察，第一「寶寶飢餓暗示」，寶寶會尋找乳房，頭會轉來轉去，嘴張開，吸吮自己的手，或是有吐舌、舔嘴唇等動作；第二「寶寶飽食暗示」當寶寶吃飽後，會很滿足入睡，全身放鬆減少吸吮，推開或遠離乳房；第三「獲得足夠奶水的表現」：可以觀察寶寶大小便次數及顏色，例如一天約有「5至6片溼尿布」，而且尿液的顏色呈現淡黃色，而寶寶出生2至3天內會有胎便，便便是呈現黃綠色，2、3天後，在一般正常哺餵的情況下都會呈現淡黃色；也可以觀察寶寶體重增加的情形，剛出生幾天寶寶會有生理性脫水，體重會下降，1-2週後體重會回復到出生時的體重，之後寶寶每週增加125公克以上，都屬於正常的範圍。

3.如何增加奶水？

奶水的產生原理很簡單，就是寶寶吸多少，媽咪就產生多少，也就是透過親餵或擠乳，頻繁將奶水移出，才是增加乳汁分泌的好辦法。但是當媽咪於哺乳過程中有太多的壓力、失去自信及充滿懷疑時，就會影響母乳供需原理順利的運行，這時需要周遭親友的支持與鼓勵，幫助媽咪順利哺乳。