我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

「老糊塗」可能是失智初期徵兆 醫師建議老人預防2要素

記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台北榮總新竹分院神經內科主任醫師尹居浩。（北榮新竹分院提供）
台北榮總新竹分院神經內科主任醫師尹居浩。（北榮新竹分院提供）

台北榮總新竹分院近期接診幾名患者，自述常忘記自己有沒有吃過藥，又或是被家人指責「老糊塗」容易生氣、怪別人、嫌東嫌西，甚至被懷疑是腦中風，不過醫師一眼就看出可能是認知退化或失智症初期症狀，若要預防，最需要注意心血管健康因子與良好生活習慣2大要素。

神經內科主任醫師尹居浩指出，有病人家屬帶著病人前來求診，一進診間就說 「醫師，我媽媽最近常常分心，不記得已經吃過藥了沒有，剛才跟他提過的事，一下子就忘了，是不是已經老化得很厲害了？」、「醫師，我父親近來心煩氣躁，很容易生氣，明明忘了自己東西擺放的地方，還一直怪別人藏起來，生活瑣事也常嫌東嫌西，很難順他的心」。

神經內科門診三不五時就會出現焦慮的家屬，述說各種惱人的症狀，還有病人懷疑上市場老是買錯東西，也常拿錯錢給人家，是不是有腦中風，醫師解釋其實這些都是認知功能障礙或失智症的初期症狀。

尹居浩表示，隨著年齡增長，大腦變得越來越脆弱，加上後天的各種傷害，讓大腦認知能力逐漸下降，而根據流行病學的推估，台灣65歲以上的長者約每12個人即有1位失智者，而80歲以上的老人約每5人即有1位失智者。

尹居浩以醫學研究為據，憂鬱症、中年高血壓、缺乏運動、糖尿病、中年肥胖症、高血脂症、抽煙都是造成認知功能退化的主要因素，預防的方法，包括心血管健康因子與良好生活習慣2大要素。

其中心血管健康因子包含，維持正常的血壓，不抽煙、規律的運動、少吃高糖或過多澱粉類的食物，並多攝取高纖維、富含葉酸、富含omega-3脂肪酸、較多比例的不飽和脂肪酸與反式脂肪含量低的食物，同時保持理想的體重、血脂肪控制，才能維持心血管健康。

此外，良好生活習慣也是重要因素，勿飲酒過量，因為過度與長期的飲酒，將會導致腦細胞的損傷，還要有良好的睡眠習慣，充足與深度的睡眠，能夠促進大腦的廢棄物排出，以及適當的社交生活，可改善整體認知功能，還要學習新的事物，預防認知功能下降，且保持愉快的心情，因為憂鬱症是導致失智症的危險因子，更要改善聽力、避免頭部外傷。

中風 憂鬱症 高血壓

上一則

防骨質疏鬆 補足維生素D和鈣 肌肉、骨骼都要顧

延伸閱讀

多與新生兒相處 爸爸的大腦會改變

多與新生兒相處 爸爸的大腦會改變
失智者「錯認」、「誤認」怎麼辦？可先配合演出

失智者「錯認」、「誤認」怎麼辦？可先配合演出
醫藥／睡到胸悶 痛醒就醫才發現「心肌缺氧」 誘發心血管痙攣

醫藥／睡到胸悶 痛醒就醫才發現「心肌缺氧」 誘發心血管痙攣
研究：多吃爆米花等全穀類 可降低失智風險

研究：多吃爆米花等全穀類 可降低失智風險

熱門新聞

預防大腸癌發生，飲食上要多吃蔬果、少油鹽，並且注意紅肉攝取量。（取材自Pexels）

遠離大腸癌 飲食習慣謹記「3多3少3去」

2023-12-04 01:00
黴漿菌可經由接觸患者唾液飛沫和鼻腔分泌物來傳播，勤洗手可降低感染的機率。示意圖。圖中兒童與文中案例無關。（聯合報系資料照片）

「是不是黴漿菌？」家長超緊張 兒科醫：沒這4症狀免驚

2023-11-29 04:42
泰勒絲在不同燈光和角度下，身形容易給人忽胖忽瘦的錯覺。圖／摘自IG

泰勒絲身材變化有原因 名醫詳解這些因素是關鍵

2023-12-01 13:57
（圖：健康醫療網提供）

七旬翁腸胃道大出血險喪命 竟是1個月前誤食這物惹禍

2023-11-30 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

你有骨質疏鬆嗎？3症狀可先自我檢測 治療不能拖

2023-12-04 23:30
(取材自健康醫療網)

40天內只喝蒸餾純水 美國養生法「唯水禁食」安全嗎？

2023-12-03 00:15

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭