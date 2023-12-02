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工程師中風後寫不出程式 醫憂：腦傷患者過半憂鬱

記者林佩均／台中即時報導
光田綜合醫院提醒，身為腦傷患者親友，即使患者傷好了，不代表就沒事了，家屬應持續關心。示意圖非新聞當事人。（光田綜合醫院提供）
光田綜合醫院提醒，身為腦傷患者親友，即使患者傷好了，不代表就沒事了，家屬應持續關心。示意圖非新聞當事人。（光田綜合醫院提供）

台灣每年有超過50萬腦部損傷患者，光田綜合醫院指出，一名工程師中風前過著科技新貴生活，因中風腦部功能受影響，雖然恢復日常生活，卻再也寫不出程式，只能由家人照顧。神經內科醫師王馨範提醒，身為腦傷患者親友，即使患者傷好了，不代表就沒事了，應持續關心。

光田綜合醫院神經內科醫師王馨範指出，腦傷患者的痛苦，是一般人難以想像的。日前有一名因中風而損傷腦部的工程師，因腦部功能受到影響，雖然恢復了日常生活的能力，卻再也寫不出程式，由家人照顧生活，情緒低落。

王馨範說，像這名患者傷後無法再回到職場，整個人生掉進谷底，而醫療體系卻再難對這些患者提供協助，常常造成很多的悲劇。

根據美國統計，經歷腦傷患者有近半數出現憂鬱後遺症，更是輕生的高危險群，王馨範呼籲，民眾重視腦傷預後問題，尤其腦傷後遺症，常引起家庭成員的不諒解，卻忽略患者需要親友在情感上的同理與支持，「即使他們傷好了，不代表就沒事了」。

神經內科楊鈞百主任表示，腦傷患者需要以全人思維來了解，不能因患者的影像或各項數值正常，就代表患者沒有問題，要針對患者面臨的實際困境對症治療，除了藥物外，更重視非藥物治療。

他舉例，假使中風患者在取栓手術後，有活力低落、情緒不佳的問題，就能使用靜脈雷射可針對細胞修復與活化，再搭配經顱磁刺激(rTMS)活化腦神經迴路，改善情緒，讓患者「有體力」、「有心情」後，再面對接下來的體能訓練與復健，找回生活自理能力。

中風

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