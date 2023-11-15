我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

吃營養品不是「照單全收」 營養師教掌握營養品4大資訊

記者賴昀岫／台北即時報導
馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢建議，一般健康的民眾，還是從天然食物中攝取營養。（記者賴昀岫／攝影）
馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢建議，一般健康的民眾，還是從天然食物中攝取營養。（記者賴昀岫／攝影）

部分病患因無法進食、消化、吸收或代謝食品中特定營養成分，需特定疾病配方食品攝取營養，不過不是每一款營養品都適合每位患者，營養師指出，如慢性腎臟病患者需要低蛋白質，但開始洗腎後，需改補充高蛋白質營養品，而沖泡方式或濃度也會影響攝取，營養品的使用方針，最好經由醫師建議或營養師評估後使用，平時購買得格外注意營養品的包裝標示。

台灣衛福部食藥署15日舉行「正確選用健康食品及特定疾病配方食品」記者會，食藥署食品組副組長鄭維智表示，健康食品是指具有保健功效，並標示或廣告具該功效的食品，要具有「小綠人標章」才符合規定，目前核准前三大的依序為調節血脂、胃腸功能改善、護肝。

鄭維智說，健康食品保健功效包括調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵吸收、輔助調節血壓等共13項，目前核准有效的健康食品共有419件。

馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢則說，特定疾病配方食品是指，病人因為生理功能失調，無法進食、消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分，或醫學上認定有其他特殊營養需求，且不易透過日常飲食調整所獲取，而依據其適用對象特別加工或配製的食品。

蔡一賢表示，特定疾病配方食品可分為4大類，包含可作為單一營養來源的「營養均衡完整配方食品」與「營養調整完整配方食品」，及不可作為單一營養來源的「營養調整補充配方食品」與「特殊單素配方食品」，除應符合一般包裝食品規定標示事項外，還要標示適用對象、使用方法及用量、「本品屬特定疾病配方食品，不適合一般人食用，須經醫師或營養師指導使用」及「多食對改善此類疾病並無幫助」等醒語。

蔡一賢提到，糖尿病、透析、癌症、發炎性疾病等，不同病症有不同適用對象，有些病人多重共病，食用的品項都不進相同，如以腎病患者為例，在慢性腎病階段，需要低蛋白質營養品，不過如果走向透析，就要改選擇高蛋白質營養品；糖尿病患則要選擇幫助傷口修復的營養品。

蔡一賢也說，曾有名癌症患者，住院期間收到各方親友贈送的營養補充品，但其實並不是全部都適合，如果沒看清楚就全吃下肚，反而會傷身體，而同樣的營養品，如沖泡方式或濃度不對，也可能造成愈吃身體數值愈差的狀況，且如果病人還可以從嘴巴進食，還是儘量藉由咀嚼吞嚥的方式攝取營養。

針對一般健康的民眾，蔡一賢則建議，還是從天然食物中攝取營養，因為裡面可能含有某些，目前的儀器無法分析出來的成分。

特定疾病配方食品可分為4大類。（食藥署提供）
特定疾病配方食品可分為4大類。（食藥署提供）
特定疾病配方食品應加標示事項。（食藥署提供）
特定疾病配方食品應加標示事項。（食藥署提供）

蛋白質 醫學 癌症

上一則

突感乏力不愛出門 69歲男罹帕金森氏症 醫籲注意5警訊、3症狀

延伸閱讀

宿醉難耐怎麼辦？6大解酒方法 網友力推多喝水少負擔

宿醉難耐怎麼辦？6大解酒方法 網友力推多喝水少負擔
便秘不能只吃膳食纖維 營養師推「4381+1/3」清腸排毒法

便秘不能只吃膳食纖維 營養師推「4381+1/3」清腸排毒法
肉類最後吃 這樣更健康

肉類最後吃 這樣更健康
喝咖啡可護肝、消水腫 營養師點名7大族群盡量少碰

喝咖啡可護肝、消水腫 營養師點名7大族群盡量少碰

熱門新聞

立冬，許多民眾多會選擇吃羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等方式食補。（本報資料照片）

立冬別吃太補 中醫：暖冬食補「這些蔬菜」可多放

2023-11-08 03:51
臭蟲從英、法傳播至南韓，此波傳播竟是新冠疫情後，國際恢復旅遊及缺工所致。（美聯社）

臭蟲肆虐 咬人神不知鬼不覺 醫曝原來牠有這特點

2023-11-10 04:59
（圖：健康醫療網提供）

強烈吸引力 你有「苯乙酮」味道嗎？恐是蚊子的天菜

2023-11-11 23:30
（圖：健康醫療網提供）

53歲婦膝關節退化疼痛 竟是「走路姿勢」害了她

2023-11-09 00:00
（圖：健康醫療網提供）

躺床追劇、滑手機 醫：小心「1現代疾病」找上你

2023-11-08 23:30
(取材自健康醫療網)

20歲女大生嚴重狐臭住院清瘡 1治療方式遠離難聞氣味

2023-11-13 00:15

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機