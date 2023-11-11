我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

雙11購物其實有益健康？ 醫師提醒這些症狀要注意

記者李青縈／台北即時報導
「雙11」各大電商、通路紛紛祭出優惠大比拚。若是出現躁鬱或是憂慮等症狀，只要在幾分鐘後可以冷靜下來，或是旁人勸說下可以漸漸恢復理智，就不需要特別治療求診。示意圖。（本報資料照片）
「雙11」各大電商、通路紛紛祭出優惠大比拚。若是出現躁鬱或是憂慮等症狀，只要在幾分鐘後可以冷靜下來，或是旁人勸說下可以漸漸恢復理智，就不需要特別治療求診。示意圖。（本報資料照片）

「雙11」各大電商、通路紛紛祭出優惠大比拚；另一方面近期氣溫轉濕冷，是否引起季節性情緒疾患（冬季憂鬱）共明顯，讓憂鬱加劇或是大失手下單失心瘋？台灣台安醫院精神科主治醫師許正典表示，如果本身憂鬱者或許可藉著促銷活動刺激改善情緒，對情緒改善有幫助，但若是沒有買到引發的焦慮或躁鬱太嚴重，就需要特別注意。

許正典說，本身憂鬱者藉著促銷活動刺激下，有機會改善情緒，或是因為活動有外出誘因增加人際互動機會，對憂鬱情緒反而是有幫助。反之，如果因為沒有搶購失敗或是沒有買到喜歡特價出現焦慮情緒，或是引發躁鬱狀態，容易發生衝動性消費或是盲目購買。

許正典表示，民眾可觀察自身或是身旁親友狀態，如果因為沒有買到東西，出現煩躁、坐立不安、呼吸急促等級屬於焦慮症狀；若是屬於發脾氣、遷怒別人或是出現按手機很大力、捶電視等，則是有躁鬱傾向。

許正典提醒，若是出現躁鬱或是憂慮等症狀，只要在幾分鐘後可以冷靜下來，或是旁人勸說下可以漸漸恢復理智，就不需要特別治療求診，然而一旦影響到人際互動，或是打亂生活規律，如吃不好、影響睡眠，甚至傷及無辜等狀況發生，就要特別注意。

電商

上一則

肉類最後吃 這樣更健康

延伸閱讀

台華航、長榮航、星宇10月客貨運超旺 營收創同期最佳

台華航、長榮航、星宇10月客貨運超旺 營收創同期最佳
被爆進會所 陸委會副主委梁文傑：電商董座邀請

被爆進會所 陸委會副主委梁文傑：電商董座邀請
「公主與王子」只玩梗不購物 雙11氣壞電商客服

「公主與王子」只玩梗不購物 雙11氣壞電商客服
擴版圖拚來美上市 中國電商希音併英國品牌

擴版圖拚來美上市 中國電商希音併英國品牌

熱門新聞

一名38歲女子，不滿意下巴注射玻尿酸的效果，竟從網路平台購買玻尿酸降解酶自行施打，希望恢復原本容貌，沒想到，卻引發蜂窩性組織炎。圖／黃毓惠醫師提供

女子不滿意下巴打玻尿酸效果 竟做了這件事 嚇壞醫師

2023-11-05 11:13
高雄縣醫師公會理事長王宏育。（聯合報系資料照片）

52歲婦健檢報告「紅通通」還不吃藥 醫師火大再聽下句話瞬間感動

2023-11-05 17:51
立冬，許多民眾多會選擇吃羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等方式食補。（本報資料照片）

立冬別吃太補 中醫：暖冬食補「這些蔬菜」可多放

2023-11-08 03:51
已婚33歲女子因乳房有硬塊且紅腫，甚至脫皮潰爛，到員榮醫療體系員榮醫院就診，才查出原來是乳房結核，需服藥半年才能根治。（員榮醫院提供）

年輕女子乳房脫皮潰爛 吃抗生素一個月都無效 竟是這種病

2023-11-06 03:48
若放任視網膜破洞不管的話，玻璃體內的水分會順著破洞流入視網膜後方，久而久之可能會產生永久性視力低下，有很高的風險會完全失明。(取材自健康醫療網)

眼前突然一片黑 視網膜剝離4前兆 不立刻開刀恐失明

2023-11-07 00:00
臭蟲從英、法傳播至南韓，此波傳播竟是新冠疫情後，國際恢復旅遊及缺工所致。（美聯社）

臭蟲肆虐 咬人神不知鬼不覺 醫曝原來牠有這特點

2023-11-10 04:59

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院