臭蟲肆虐 咬人神不知鬼不覺 醫曝原來牠有這特點

臭蟲從英、法傳播至南韓，此波傳播竟是新冠疫情後，國際恢復旅遊及缺工所致。（美聯社）

南韓 臭蟲（床蝨）肆虐，截至11月6日共17個城市，收到30多起臭蟲投訴，其中超過半數來自首爾。台灣嘉義大林慈濟醫院家醫科主治醫師楊鈺雯說，臭蟲又稱床蝨，大小約如一顆蘋果籽，顧名思義，牠常生活在床墊、床鋪、棉被、枕頭，或是地毯、絨布椅子等縫隙，平時吸人血維生。雖然臭蟲不帶病菌、不會傳染，但被叮咬後，引起皮膚搔癢，總是不舒服，甚至造成失眠、精神耗弱。

被臭蟲叮咬的患者，常反應被咬的時候，完全沒有感覺。楊鈺雯說，原因是臭蟲叮咬皮膚時，同時會釋放出麻醉劑，因具有麻醉作用，讓被叮咬的人沒有感覺。往往等到麻醉的感覺退去後，依個人體質，出現紅腫、搔癢等症狀，此時若搔抓嚴重，皮膚破皮，恐引發蜂窩性組織炎。

楊鈺雯說，臭蟲依生長環境的不同，分為溫帶臭蟲及熱帶臭蟲。南韓這波臭蟲問題，其實是從英國、法國開始，法國臭蟲問題，甚至還可能影響明年巴黎奧運 ，由此可見，此波流行的是溫帶臭蟲，雖然台灣過去幾年也有少數被臭蟲叮咬的個案，但此波臭蟲問題尚未抵台，不過，民眾仍應提高警覺。

楊鈺雯表示，臭蟲於新冠疫情 後肆虐，原因有二，一是國際旅遊復甦，臭蟲躲在行李箱裏，傳播到各處；二、疫後缺工，旅館沒有多餘清潔人力清除臭蟲，導致臭蟲不斷擴散。

尤其外出旅行，晚上睡在旅館，但一覺醒來，常發現四肢、臉部等裸露在外的皮膚，有一點一點的紅疹，且紅疹排列方式，為一顆一顆呈圓形的聚集性排列，或呈直線型排列，而非如蚊子叮咬的散發型，應懷疑是被臭蟲叮咬。

楊鈺雯提醒，外出旅行住旅館時，應先檢查床墊、床鋪、棉被、枕頭等，有沒有大小約一顆蘋果籽的小蟲，或是棉被、床單上有一點一點的黑色小點，那可能是臭蟲的血便。如果發現上述痕跡，應更換房間，如果不信任所住旅館的清潔衛生，建議睡覺時穿長袖衣物，避免叮咬。外出旅行，也應隨身攜帶止癢藥物、藥膏，降低被叮咬後引發的癢感。

另臭蟲也容易躲藏在旅館的地毯。楊鈺雯說，民眾應避免把行李箱直接放在地板，以防臭蟲躲進行李箱，隨著一起回家。因此，當自國外返家後，應仔細檢查行李箱有無臭蟲，且所有衣物要先用攝氏60度的熱水浸泡，燙死臭蟲，再用洗衣機清洗，並用烘乾機烘乾，或晾在大太陽下曬乾，才能完全杜絕臭蟲。